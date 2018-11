Esame terza media 2019: voto e criteri di ammissione

L'esame terza media 2019 è ormai vicino e sta salendo l'ansia di tanti 14enni in attesa dei quadri finali. Ma come si calcola il voto dell'esame di terza media?

Esame terza media 2019 ammissione

Prove esame medie 2019

Iniziamo con il voto di ammissione.. Non è necessario avere il 6 in tutte le materie: come scritto sul decreto del Miur, "Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10". Ilin decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.e,, un colloquio multidisciplinare su tutte le materie dove. Ecco

1. Esame medie Italiano: prova scritta decisa dalla commissione interna;

2. Esame medie Matematica: prova scritta decisa dalla commissione interna,

3. Esame medie Lingue: prova scritta decisa dalla commissione interna;

4. Esame medie prova orale: colloquio multidisciplinare;

Ogni prova esame terza media verrà valutata con un voto numerico da 1 a 10.

Voto finale esame medie

Esame terza media con lode

Commissioni esame medie

Iltra i voti delle prove d'esame e il voto di ammissione, quindi su base 5 (3 scritti, 1 colloquio e 1 voto di ammissione). Questo significa cheIl voto finale dell'esame di terza media sarà un numero intero, perciò se uno avrà 7,56 verrà "licenziato" (così si dice) con 8. Rispetto al passato, quando si poteva uscire con "Ottimo" con più facilità, ora che il voto dell'esame medie è in decimi, è un po' più difficile uscire con 10, ma non impossibile. Bastacon lo scopo di ottenere una media del voto di esame pari almeno al 9,5 e quindi arrotondabile al 10.Ai piccoli geni che riescano ada parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.Resta invariata. Tutti i professori che vi giudicheranno saranno interni, quindi i vostri prof, tranne il presidente che sarà esterno.