Esame terza media 2020, presto il decreto: sarà "light" con la sola tesina?

Non solo quello di Maturità , ad essere stravolto e quindi configurarsi come ‘light’ potrebbe essere anche. In attesa della versione definitiva, infatti, da ieri sta circolando lacontenente gli interventi, dovuti all’emergenza provocata dal Coronavirus, che il Ministero dell’Istruzione ha intenzione di mettere in atto nel settore di scuola.Dopo aver letto il documento, che lo ricordiamo è al momento solo una bozza, ecco a cosa devono essere pronti gliLeggendo la bozza del decreto che circola in rete da ieri, e riportata da diverse testate tra cui ‘OrizzonteScuola.it’ sulla base dell’evolversi dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, il Ministero dell’IstruzioneSi potrebbe infatti procedere con(lo ricordiamo sono in tutto 4: tre scritte e un colloquio orale) rimodulando così le modalità di assegnazione del voto oppureEntrambe le modifiche all’esame di terza media, che lo ricordiamo sono riportate da un documento che al momento è solamente una bozza quindisaranno prese sulla base delle future decisioni riguardanti laSolo quando, e se, gli studenti torneranno tra i banchi di scuola potrà essere chiara la modalità di svolgimento dell’esame di terza media.Quello che è certo quindi è cheà a giugno e non verrà quindi rimandato come sostenuto da alcuni nelle passate settimane. Allo stato attuale la regola è quella che tutti noi conosciamo: le date dell'esame di terza media non vengono stabilite dal Ministero dell'Istruzione, ma in autonomia da ogni singola scuola. Il Ministero ha stabilito che gli esami di terza media devono essere sostenutiLa proposta di un esame a settembre è stata già smentita dalla ministra Lucia Azzolina. Nonostante la bozza del decreto, gli studenti di terza media sono ancora con il fiato sospeso in attesa di conoscere le modalità con il quale si svolgerà l’esame.