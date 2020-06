Esami di terza media 2020, quando iniziano e come funzionano

Quando iniziano gli esami di terza media 2020

Già da ieri 3 giugno per alcuni ragazzi sono iniziati gli. A causa della pandemia che ha colpito il nostro Paese nei mesi scorsi, infatti, il Ministero dell’Istruzione si è visto costretto a riformulare le modalità degli esami della scuola secondaria di primo grado , sostituendo il tradizionale esame di Terza media, composto da più prove, conNel rispetto dell’autonomia scolastica, ladegli Esami di Terza media 2020 vienementre il termine ultimo entro il quale dovranno concludersi tutti i colloqui sarà obbligatoriamente ilGuarda anche:Per la necessità di svolgere le presentazioni della tesina prima degli scrutini finali, come detto, in alcune scuole sono iniziati dal 3 giugno i colloqui online degli esami di terza media. Una delle prime scuole è stata l'istituto Manin di Roma, come riporta l'Ansa. Il 6 giugno al Manin si procederà allo scrutinio. Il calendario d'esame è infatti deciso dalle singole scuole, che dovranno comunque completare tutte le operazioni entro e non oltre il 30 giugno.La prova di esame di Terza media quest’anno in via del tutto eccezionale consiste in un solo colloquio orale, condotto di fronte al proprio Consiglio di classe attraverso strumenti telematici. La prova consiste nell’, i quali possono farema solo in relazione agli argomenti trattati nell’elaborato.e fare domande sui programmi in generale ma devono limitarsi a chiedere i temi trattati nelle tesine.Come infatti chiarito dalla Nota del 28 maggio del MI , "l’ordinanza non preclude ai docenti la possibilità di porre al candidato domande di approfondimento sull’elaborato stesso, mentre è esclusa la possibilità di procedere a qualsiasi forma di interrogazione sulla programmazione delle singole discipline".Per coordinare la prova a distanza, le scuole solitamente chiedonodegli studenti.Alcune di loro si stanno organizzando in modo che le famiglie assicurino, necessari per poter sostenere l’Esame a distanza. In caso non li avessero, potranno esporre gli eventuali impedimenti a una figura di riferimento, come il coordinatore di classe, per dare comunicazione alla scuola la quale provvederà alla risoluzione. Le famiglie potrebbero doverda parte dei candidati minorenni che dovranno accettare l’invito del Consiglio di classe a partecipare alla sessione di colloquio assegnata, orientativamente della durata di circa 15 minuti.E' consigliato che, al momento della connessione, il microfono venga silenziato finché il consiglio di classe non darà avvio alla personale esposizione della tesina. Durante il colloquio, ovviamente, lepotranno assistere senza essere presenti nell’inquadratura della fotocamera ma. L’accesso alla piattaforma inoltre non potrà essere esteso ad estranei ein alcun modo.Se uno studente si collega in ritardo rispetto al turno di esposizione a cui era stato assegnato, sarà valutato, quindi dopo tutti gli altri candidati della stessa turnazione. Nel caso in cui invece l’assenza sia documentata e sia causata da, lo studente sarà inserito nella. In caso il colloquio non potesse svolgersi neanche in questa data, il consiglio di classe provvederà a valutare il solo elaborato.