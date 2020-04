Esame di terza media 2020, non ci sono più dubbi: ci sarà solo una tesina

Esame di terza media: prove cancellate, ci sarà solo una tesina

Si delineano con maggiore precisione le modalità degli. Non si dovrà attendere più la data del 18 maggio per capire se fare l'esame di terza media come consueto o tramite una tesina. Ieri, il premier, ha ufficializzato che le scuole non riapriranno prima di settembre. L'anno scolastico, dunque, si chiuderà cone non solo.Le lezioni a distanza sostituiscono a tutti gli effetti la didattica in classe. Per i professori sono ore di servizio, per i ragazzi un modo di portare a termine i programmi ed essere valutati.L'esame di terza media, pertanto, come l'abbiamo visto fino all'anno scorso,. L'esame non sarà più composto da tre prove scritte e da un colloquio multidisciplinare ma verrà sostituitoDunque gli studenti dovranno consegnare un elaborato ai loro insegnanti, una tesina, che entrerà a far parte degli elementi che serviranno a tutti i docenti per valutare gli alunni, senza però poterli sottoporre ad esame., dell’impegno dei ragazzi nel seguire le attività proposte a distanza e della tesina che dovranno consegnare a fine anno.Al Ministero dell'Istruzione, dunque,e soprattutto il tipo di elaborato che dovranno fare gli studenti.