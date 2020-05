Terza media 2020, ordinanza pronta: ci sarà il colloquio online sulla tesina

Esame di Terza media 2020: tesina e presentazione con colloquio orale a distanza

Come fare la tesina di terza media

L', che sembrava destinato a non doversi svolgere, si farà: sarà però decisamente diverso da come ce lo ricordiamo. L'edizione 2020 non prevede prove scritte,. Al contrario di quanto riportato dalle notizie circolate i mesi scorsi, però,E' quanto contieneche tiene conto di quanto previsto dal decreto scuola, approvato ad aprile, e dell’emergenza coronavirus.L', insieme ad altri due testi su maturità e valutazione finale, è stata presentata alle organizzazioni sindacali ed è stata inviata ieri al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per il necessario parere prima della pubblicazione.Secondo l'ordinanza,, che terrà anche conto della. Questa dovrà essere consegnata entro il prossimo 30 maggio, e dovrà trattare un argomento concordato con i docenti, valorizzando il percorso fatto da ciascuno studente.Non basterà consegnare la tesina: questa dovrà essere(quindi non sarà preposta una commissione, ma si tratterà dei docenti interni), prima delloe sarà valutato "sulla base dell’originalità, della coerenza con l’argomento assegnato, della chiarezza espositiva".Molti ragazzi a questo punto cercheranno spunti, idee e consigli per una tesina di terza media convincente. Ecco qualche link utile: