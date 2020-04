Valutazione giuridica del diritto di sciopero

Definire lo sciopero dal punto di vista giuridico non è semplice. L’articolo 40 della Costituzione italiana, infatti, non chiarisce tale concetto, lasciandone l’interpretazione alla discrezionalità dei giuristi.Alcuni studiosi considerano il diritto di sciopero come elemento di matrice pubblicistica, perché correlato con la libertà publica nell’ambito della tutela che l’ordinamento riconosce al conflitto collettivo.Altri, invece, lo declinano come diritto fondamentale della persona, ritenendo che esso sia collegato non tanto all’ordine pubblico e ai rapporti economico-sociali, bensì alla parte prima della Costituzione, in particolare al principio di uguaglianza sostanziale (art. 3.2). L’articolo 40, secondo tale accezione, deve essere realizzato non soltanto a livello generale nell’ordinamento giuridico, ma soprattutto nei rapporti economico-sociali sotto forma di requisito essenziale di tutti i lavoratori.Si tratta dunque di un diritto fondamentale e inalienabile, preminente rispetto al diritto al conflitto.Un altro corollario che deriva dalla concezione di sciopero come diritto fondamentale attiene alla sua natura individuale: esso è incomprimibile anche rispetto all’attività promossa dai sindacati. I lavoratori possono liberamente esercitare tale diritto in quanto appartenente al singolo.Esso si esercita collettivamente per la tutela di interessi collettivi, ma di fatto appartiene al singolo lavoratore. Si tratta dell’accezione maggiormente accolta e accettata.Se è pur vero che nella storia del diritto sindacale gli scioperi vengono proclamati dai sindacati, bisogna tener conto che, a livello teorico, l’iniziativa dello stesso siano determinate dagli stessi lavoratori. In particolari momenti di crisi sindacale, coalizioni di lavoratori hanno di fatto proclamato lo sciopero in contrapposizione e in conflitto rispetto a quanto previsto dalle organizzazioni sindacali. Il governo del conflitto è una questione che interessa in modo particolare i sindacati, attenti affinché la loro autorità non venga compromessa o soppiantata.In definitiva, è possibile affermare che esiste un divario fra il riconoscimento costituzionale del diritto di sciopero e l’attuazione legislative che il suddetto riconoscimento ha ottenuto dal 1948 ad oggi. A livello costituzionale lo sciopero è riconosciuto e tutelato dall’art. 40, ma sul piano legislativo esso è stato pienamente formalizzato solo nel corso degli anni 90 del XX secolo.