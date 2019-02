Separazione dei poteri (2)

Separazione dei poteri

L'elemento fondamentale dello Stato moderno è la separazione dei poteri. La concentrazione di tutto il potere dello Stato in un unico organo (fosse pure il Parlamento ) lo renderebbe onnipotente e la sua onnipotenza potrebbe facilmente scadere in arbitrio. La separazione, invece, consente a un organo di controllare l’altro, secondo un sistema di pesi e contrappesi. Anche la separazione dei poteri (teorizzata nella celebre opera di Montesquieu, Lo spirito delle leggi del 1748) compare nelle Costituzioni americana e francese della fine del Settecento , ispirate al sistema inglese che l’aveva realizzata già cento anni prima (nel 1689). Attraverso la separazione dei poteri, il potere dello Stato viene diviso in tre e attribuito a tre organi tra loro indipendenti:- il potere di fare le leggi o potere legislativo è conferito al Parlamento;-il potere di eseguirle, cioè tradurre in pratica le loro prescrizioni, è attribuito al potere esecutivo che è conferito al Governo;- il potere di applicare le leggi nei giudizi spetta al potere giudiziario, affidato alla Magistratura

Soprattutto l’indipendenza del potere giudiziario è essenziale per lo Stato di diritto. Solo così infatti si può garantire al cittadino il diritto di invocare la legge per ottenere protezione contro i torti provocati da altri cittadini o da funzionari dello Stato.