Giudice amministrativo e giudice ordinario

La magistratura amministrativa, come quella ordinaria, ha un proprio organo di autogoverno, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il consiglio di Stato è, oltre che giudice, un organo consultivo, che fornisce pareri, spesso obbligatori, al Governo e alle amministrazioni statali.Problema della divisione del lavoro tra giudice amministrativo e giudice ordinario.Il riparto può avvenire in base alla distinzione tra controversie di diritto privato (a cui si applica il diritto comune) e controversie di diritto pubblico (a cui si applica il diritto amministrativo) oppure in base alla divisione per materie.In Italia il criterio di riparto si basa sulla distinzione tra le due situazioni giuridiche soggettive: il diritto soggettivo (giudice ordinario) e l’interesse legittimo (giudice amministrativo). Siccome tale distinzione è incerto è stato adottato un altro criterio che comunque sottende la distinzione tra interesse legittimo e diritto soggettivo: carenza di potere (amministrazione agisce senza che alcuna norma le attribuisce il potere: vi è diritto soggettivo) e cattivo esercizio (l’amministrazione è titolare del potere ma lo esercita male: vi è interesse legittimo)Sentenza della Corte costituzionale n 204 del 2004: stabilisce che può aversi giurisdizione del giudice amministrativo in presenza di un interesse legittimo, che vi è interesse legittimo se vi è un potere amministrativo e che il potere amministrativo è quello esercitato attraverso un procedimento amministrativo.