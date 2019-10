Datore di lavoro e lavoratore

L’elemento della subordinazione si configura come dato identificativo del diritto del lavoro. In generale, nell’ambito del diritto di lavoro bisogna sempre distinguere tra datore di lavoro e lavoratore. Il datore di lavoro è titolare di una posizione attiva di iniziativa e di preminenza. L’articolo 2094 del codice civile definisce il rapporto di subordinazione tra i suddetti soggetti. Esso considera prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.Il tema è enucleato anche da altri articoli del codice civile: a tal proposito è particolarmente rilevante l’articolo 2104 del codice, il quale delinea l’obbligo di dipendenza del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e impone al primo il dovere di utilizzare la diligenza dovuta in base alla natura della prestazione richiesta.Il lavoratore è dotato di poteri giuridici in senso stretto che costituiscono una costante garanzia di quanto previsto dall’articolo 41 della Costituzione italiana. Diritti e doveri dei lavoratori sono stati definiti con chiarezza solo nel 1970, in seguito all’emanazione della legge 300 (Statuto dei lavoratori).La suddetta legge dispone alcune limitazioni del potere di cui gode il datore di lavoro. Diverse restrizioni sono state introdotte anche nell’ambito dei contratti collettivi. I soggetti che stipulano tale forma contrattuale agiscono per istituire un sistema di regole che impattino sull’esercizio dei poteri datoriali. Queste limitazioni all’esercizio del potere del datore di lavoro sono nate in ritardo rispetto alle norme codicistiche del 1942 perché durante la seconda metà dello scorso secolo cambiò l’idea attorno alla quale nasce il contratto di lavoro. Esso non si configura come elemento necessario per soddisfare le esigenze del datore di lavoro, bensì come elemento mediante cui si devono rispettare le libertà individuali e il diritto di lavoro.