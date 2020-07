- Codice dei contratti pubblici

La disciplina dei contratti pubblici

- Codice dei contratti pubbliciSi applica alla maggior parte dei contratti delle p.a. esclusi: contratti attivi, contratti al di sotto delle varie soglie, alcuni contratti in determinati settoriPrincipi fondamentali: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.(I principi fondamentali valgono anche per i contratti esclusi)Stabilisce i requisiti sia per le stazioni appaltanti (cioè le amministrazioni contraenti) che per gli operatori economici che vogliono concludere contratti con esse, affinchè entrambi siano idonei a concludere ed eseguire il contratto pubblico in modo corretto ed efficienteRequisiti stazioni appaltanti: Per ottenere la qualificazione, le stazioni appaltanti vengono valutate in base alle loro strutture, alle competenze dei dipendenti, e all’esperienza già accumulata.Le amministrazioni che non ottengono la qualificazione, affidano a centrali di committenza lo svolgimento delle proprie procedure contrattuali.Requisiti dei contraenti: Per quanto riguarda la parte privata, le norme da una parte fissano i requisiti in assenza dei quali non si può concludere il contratto con la p.a.. dall’altra prevedono meccanismi per scegliere, tra più soggetti in possesso dei requisiti, quello che offre condizioni contrattuali più vantaggiose per l’interesse pubblico.Adeguate capacità organizzative, tecniche e professionaliSolidità economica, per evitare rischi di fallimento e insolvenza