Contratti di diritto

Articolo 1321 del codice civile

Tipi di contratto

Il contratto e' l'accordo di due o più' parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.Il contratto è un accordo tra più soggetti.La parte può essere formata da più soggetti.Le parti sono solo due. ( chi vuole comprare e chi vuole vendere )Per esempio possiamo avere più compratori, o più venditore, o un solo venditore e un solo compratore.Può essere bilaterale= abbiamo un debitore è un creditorePuò essere plurilaterale = ad esempio nel contratto di società per esempio quando tutti hanno lo stesso interesse, quindi si mettono insieme ( si associano ) per svolgere una certa attività.Lo scopo di questo accordo qual è ?Costituire vuol dire far iniziare un accordo patrimonialeRegolare vuol dire modificareEstinguere vuol dire far cessarePossiamo fare un accordo per iniziare una società per esempio o per concluderla ( estinguerla).Il rapporto deve essere patrimoniale, ovetto valutabile economicamente.Deve avere due caratteristiche :- deve essere almeno bilaterale- deve essere patrimonialeIl testamento non è un contratto, poichè lo fa solamente una persona anche se ha carattere patrimoniale.Il matrimonio non è un contratto, perché non ha carattere patrimoniale, non è il suo scopo.- di affitto ( riguarda i beni produttivi, l'affitto di un'azienda o terreno)- di lavoro- di compravendita- di locazione ( beni immobili )- il noleggio ( di barca, bicicletta )- di trasporto ( per esempio autobus, trasporto di merci o persone )- assicurazione ( su un'automobile ) Può essere sui beni, sui danni o sulla vita.- di deposito ( quando depositiamo i soldi in banca )- mutuo ( banca mi presta i soldi )- di comodato d'uso ( prestito libri in biblioteca )- di borsa ( compro un titolo e poi lo rivendo ad un prezzo più alto )- la donazione