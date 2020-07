Trasparenza per le pubbliche amministrazioni

Trasparenza = accessibilità totale dati e documenti di PA, per tutelare diritti dei cittadini, promuovendo partecipazione e favorire controllo su funzioni istituzionali e su utilizzo delle risorse pubbliche. Trasparenza attua principio democratico e principi costituzionali; rende l’amministrazione aperta.Chiunque può richiedere l’accesso a dati e documenti della PA, nei limiti di tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite accesso civico e pubblicazione documenti, informazioni e dati riguardanti PA e loro attività.Per pubblicazione si intende su sito istituzionale, senza autenticazione e identificazione.Pubbliche amministrazioni = amministrazioni dello Stato, aziende e amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi, associazioni, istituzioni universitarie, istituti autonomi, case popolari, camere di commercio industria artigianato e agricoltura e loro associazioni, enti pubblici non economici, amministrazioni aziende e enti del SSN, Agenzie previste da leggeNorme previste anche per: enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico non quotate, associazioni fondazione e enti di diritto privato finanziari maggiormente da PA o che hanno attività a favore delle PA o gestione servizi pubblici.Documenti, informazioni e dati oggetto di accesso civico sono pubblici e tutti hanno diritto di conoscerli, fruirne gratuitamente, utilizzarli e riutilizzarli.ANAC, sentito Garante per la protezione dei dati personali in caso di dati personali, identificati dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.ANAC può con Piano nazionale anticorruzione può precisare obblighi di pubblicazione e modalità in base a natura dei soggetti, dimensione organizzativa e attività svolte.Agenzia per l’Italia digitale gestisce sito internet “Soldi pubblici” per accesso a dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e permette consultazione in base a tipo di spese, PA e periodo di tempo.Ogni PA su “Amministrazione trasparente” pubblica dati dei propri pagamenti e permette consultazione.