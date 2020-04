Carattere democratico della Repubblica italiana

È nell’art. 1 della Costituzione che si trova l’affermazione del carattere democratico della Repubblica e del principio della sovranità popolare. Sin dalla nascita della Repubblica, i giuristi si sono impegnati, talvolta affannati, a definire le forme attraverso le quali il popolo esercita la sovranità di cui è titolare: le elezioni a tutti i livelli, i diversi tipi di referendum, i partiti e le altre forme di partecipazione politica.«La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione»: così recita il secondo comma dell’art. 1 Cost. e raramente una carta costituzionale ha voluto affermare in modo più netto il principio della sovranità popolare. Altre costituzioni usano termini simili, ma non così chiari: si parla di sovranità che «spetta» al popolo, che «è» del popolo, che «risiede» nel popolo e, assai spesso, che «emana» dal popolo. Molte costituzioni della seconda metà del XX secolo riprendono, in genere con formule meno nitide, quella della nostra Costituzione. Come attestano i lavori dell’Assemblea costituente, è usato il verbo «appartiene» per dire che il popolo è il titolare in senso giuridico della sovranità; che esso mantiene della sovranità continuativamente il possesso (nozione del diritto civile che indica un potere di fatto su una determinata cosa) e, soprattutto, che il popolo non può rinunciare alla sovranità e non può dunque trasferirla a nessun singolo individuo e a nessuna parte di sé. Ne può naturalmente delegare l’esercizio: e non sarebbe possibile il contrario dal momento che una democrazia di grandi numeri non può non affidarsi, in larga misura, a meccanismi rappresentativi.L’evoluzione del sistema politico italiano, sufficientemente coerente fino al 2011, è stata messa in dubbio dalla crisi del governo Berlusconi IV, seguita dalla formazione di un governo «tecnico» e dall’esito senza vincitori delle elezioni del 2013, imponendo faticosissime convergenze fra forze politiche presentatesi in contrapposizione l’una all’altra.Bocciata dagli elettori la riforma costituzionale del 2016 che avrebbe limitato il rapporto fiduciario alla sola Camera dei deputati, si è tornati a un sistema elettorale prevalentemente proporzionale. Tale sistema, insieme alla conferma nelle elezioni del 2018 dell’assetto tripolare già emerso cinque anni prima, ha riproposto la difficoltà di dar vita a una maggioranza. Si addiveniva infatti alla formazione del primo governo della legislatura dopo uno stallo durato 89 giorni.