Come studiare Storia dell'arte

Differenziazione cronologica o geografica della Storia dell’arte

Contestualizzare l’arte nello sfondo storico

Differenziare e contestualizzare i movimenti artistici

Memorizzare gli ordini architettonici tradizionali

• Ordine Dorico;

• Ordine Ionico;

• Ordine Corinzio.



Memorizzare parti ripetitive di templi e cattedrali

• La colonna (capitello, fusto e base);

• La trabeazione (architrave, fregio e cornice);

• Frontone;

• Elementi decorativi: gli acroteri;

• Il pronao;

• La cella o naòs.



• La navata centrale;

• Le navate laterali;

• Il transetto e il suo incrocio.



Mappe concettuali per memorizzare date, quadri e autori

Non solo i testi! Lo studio attraverso le immagini

Laè una delle materie cardine di tutti i corsi di laurea, triennale o specialistica, inerenti al campo di studi dell’e deie in parte anche diCome suggerisce anche il nome stesso della disciplina, non esiste arte senza punti storici di riferimento che aiutano a comprenderne l’evoluzione nelle diverse epoche storiche.Il campo di studi di questa disciplina è infatti abbastanza variegato e abbraccia diversi settori disciplinari tra cui la storia dell’architettura, della pittura, della scultura e anche della fotografia riunite e intessute armonicamente insieme per formare quella che è la storia dell’arte.I confini della storia dell’arte non sono definiti e circoscritti ad un determinato periodo storico o ad un luogo specifico. Poiché forme di arte hanno sempre caratterizzato le epoche dell’uomo fin dalla preistoria, ognuna distinta e ben strutturata in base alle proprie specificità e particolarità, si distinguono vari insegnamenti differenziati proprio dal periodo storico di riferimento. Si avranno dunque insegnamenti basati su arte preistorica, mesopotamica, greca, romana, bizantina, rinascimentale, barocca, neoclassica, moderna e contemporanea.Lo stesso tipo di estensione, contraddistingue anche i confini geografici della materia, aperta ad abbracciare tutte le aree del mondo, differenziando geograficamente o culturalmente i diversi insegnamenti; nelle università potranno quindi essere attivati corsi di arte africana, cinese, giapponese, islamica e precolombiana.Guarda anche:Lo studio della storia risulta fondamentale per affrontare questo tipo di disciplina in quanto il contesto storico su cui si manifestano le varie forme di arte è essenziale per capire la nascita e le influenze che queste ultime possono aver assorbito dall’esterno per costituirsi. Ovviamente, non trattandosi di un esame di storia vero e proprio, lo studio di quest’ultima deve sempre inserirsi nel discorso artistico giustificando la nascita di qualche movimento o la composizione di questa o quell’opera pittorica, architettonica o scultorea. È necessario quindi avere una semplice, accompagnata magari dalla memorizzazione di qualche data saliente.Ogni epoca ha le sue forme di arte che spesso esprimono. Per questo, nel corso dei secoli si susseguono molte espressioni artistiche di diversa matrice che rappresentano una sfumatura rappresentativa di una determinata epoca. Per uno studio efficace, è importante focalizzare le caratteristiche che sostanziano i vari movimenti, le opere di particolare rilievo e anche i principali esponenti che hanno dato vita a quel nuovo modo di fare arte.È importante inoltre ricordare le varie tecniche di composizione, pittoriche, scultoree o architettoniche che contraddistinguono i diversi movimenti o periodi.è molto frequente nella storia dell’arte. Per questo, per capire le diverse parti e ambienti che compongono questi tipi di edificio è assolutamente necessarioPer questo ad esempio se si studiano le diverse forme disarà importante memorizzare ie le caratteristiche che ovviamente li contraddistinguono:Lo studio di questi tre stili tradizionali offre infatti la base per comprendere e riconoscereLo stesso discorso si può fare anche per lo studio della, memorizzando le loro parti che, nonostante le varie differenze superficiali, saranno sempre le medesime.Gli elementi caratteristici dei templi sono:Gli ambienti caratteristici delle cattedrali sono invece:Una volta memorizzate le basi degli ordine e delle strutture architettoniche, elementi questi fondamentali nello studio della storia dell’arte, sarà possibile approcciarsi a qualsiasi tipo di edificio riconoscendone le caratteristiche senza troppo sforzo.Più importante della memorizzazione delle date storiche vere e proprie, in storia dell’arte diventa fondamentale lo studio dellerelative alladei principali artisti, senza mai dimenticare, importanti in quanto spesso esemplificativi di un determinato ideale o movimento, oltre che del soggetto rappresentato.Un metodo utile perè sicuramente quello di, magari sotto forma di una schematica ma efficace. Ad esempio, all’interno di un movimento artistico si potrebbero scrivere i nomi degli autori principali da cui far partireindicanti il titolo delle opere seguiti accanto dagli anni di composizione.La memoria visiva può aiutare ad assimilare tutti quei dati propriamente più mnemonici presenti in questa materia.Lo studio del manuale di base del corso, accompagnato magari agli appunti presi nelle lezioni, è sicuramente indispensabile per approcciarsi alla materia.Non bisogna però tralasciare la parte più ‘pratica’, ossia quella che offre una realizzazione concreta, attraverso le immagini, di quello che si è studiato nel manuale. Il vantaggio dirende evidenti le diverse tecniche di composizione, facilitando senza dubbio la memorizzazione teorica dei concetti. Procedendo in questo modo la preparazione complessiva si consoliderà progressivamente.