Composizione delle sostanze e calcoli stechiometrici

Nei composti chimici, le moli di atomi si combinano sempre nello stesso rapporto in cui si trovano i singoli atomi, espresso dagli indici presenti nell'unità formula. La percentuale in peso, o composizione percentuale, corrisponde ai grammi di un elemento contenuti in 100 g del composto. Composizione percentuale= massa dell'elemento/massa dell'intero campione x 100.La formula che esprime la composizione di una molecola è detta formula molecolare. La formula più semplice che esprime il rapporto più piccolo fra due elementi è la formula minima, detta anche empirica. Per ottenere una formula empirica dobbiamo: determinare sperimentalmente la quantità in grammi di ciascun elemento presente in un campione del composto, convertire la massa in grammi in moli, mettere in rapporto le moli tra loro, ricavare, dal rapporto molare, i rapporti fra gli indici, ottenere infine la formula empirica. Qualche volta la strategia di utilizzare il numero più piccolo come divisore comune non funziona perché i numeri trovati non sono multipli di uno in particolare.In questo caso, bisogna moltiplicare per 2 gli indici ottenuti dai rapporti molari, compreso quello uguale a 1. Se anche questa operazione non dovesse fornire il risultato desiderato, si deve moltiplicare per 3 e così via, se necessario, fino a che tutti i numeri di moli non siano numeri interi. Talvolta la formula empirica e quella molecolare coincidono. Più spesso, tuttavia, gli indici di una formula molecolare sono multipli di quelli della formula empirica. Se gli indici della formula molecolare sono il doppio di quelli della formula empirica, anche la massa massa molecolare sarà il doppio dell'altra massa molecolare. I coefficienti stechiometrici di un'equazione bilanciata esprimono i rapporti molari esistenti tra le sostanze in gioco. Un'equazione deve essere bilanciata, ciò significa che ciascun elemento deve essere presente con un uguale numero di atomi dalla parte dei reagenti e dalla parte dei prodotti. Il reagente limitante limita la quantità di prodotto formato. Il reagente in eccesso è presente in quantità superiori rispetto a quelle necessarie per consumare l'altro reagente. Uno dei motivi principali che portano a ottenere quantità di prodotto inferiori a quelle stechiometriche è il verificarsi di una reazione collaterale che compete con la reazione principale e porta alla formazione di un sottoprodotto. La resa effettiva di prodotto desiderato è la quantità isolata, mentre la resa teorica è ciò che ci aspettiamo di ottenere in assenza di perdite. Resa percentuale= resa effettiva/resa teorica x 100.