Marinetti

Altri aspetti

Filippo Tommaso Marinetti (nato ad Alessandria d'Egitto nel 1876 e morto a Bellagio nel 1944) è stato una poeta, scrittore e drammaturgo italiano. È conosciuto soprattutto come il fondatore del movimento futurista, la prima avanguardia storica italiana del novecento.Marinetti trascorre i primi anni di vita ad Alessandria d'Egitto, dove il padre e la madre convivono.L'amore per la letteratura emerge sin dagli anni del collegio: a 17 anni fonda la sua prima rivista scolastica,. Si diploma a Parigi, dove ottiene il baccalaureato nel 1893,successivamente si iscrive alla facoltà di legge di Pavia e si laurea a Genova nel 1899.Le sue prime poesie in lingua francese, vengono notate soprattutto in Francia. In questo periodo Marinetti compone soprattutto versi liberi di stampo simbolista o liberty, che risentono sopratutto dell'influenza diI suoi rapporti con D'Annunzio sono sin dall'inizio ambivalenti: nella scena parigina i due poeti italiani sono visti come rivali, ma il successo di D'Annunzio oscura quello del più giovane collega. La produzione di Marinetti si distingue da quella dannunziana per il particolare gusto per l'orrido e il grottesco.Tra il 1905 e il 1909 dirige la rivista milanese Poesia di cui è fondatore e principale finanziatore, nel 1909 essa diventa il primo organo ufficiale di un nuovo movimento poetico: il Futurismo.Ilè stata una corrente artistica italiana del XX secolo. Questa corrente artistica ebbe influenza su movimenti artistici che si svilupparono in altri Paesi, in particolare in Russia e Francia. I futuristi esplorarono ogni forma di espressione, dalla pittura alla scultura alla letterature (poesia e teatro) la musica, l'architettura, la danza, la fotografia, il cinema e persino la gastronomia.