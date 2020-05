Verga, Giovanni - Riassunto Pensiero ed Opere

Verga

I Malavoglia

Nasce a Catania nel 1840 da una famiglia di ricchi proprietari terrieri che credeva nel miglioramento con l’Unita d’Italia. Infatti Verga, nel 1861, successivamente all’Unità d’Italia, si arruola come volontario nelle truppe della guardia nazionale di Catania.Si sposta dopo qualche anno (1905) a Firenze dove conosce molti intellettuali tra cui Luigi Capuana, con il quale condivide la passione per la fotografia.Inizialmente pubblica ‘Una peccatrice’ (1866) che non ottenne particolare successo per poi continuare nel 1870 con ‘Storia di una capinera’ che narra l’amore impossibile tra una giovane donna costretta dalla famiglia a farsi monaca e il promesso sposo della sorella.Nel 1872 si trasferisce a Milano dove conosce gli scapigliati, ritenuti dai francesi i cosiddetti ‘Poeti Maledetti’ che trattavano di temi fortemente anticonformisti. A Milano Verga comincia a cambiare i temi delle sue opere; ad esempio nel ‘74 con la novella ‘NEDDA’ sono presenti protagonisti disperati, umili.. Nedda è una poverissima coltivatrice di olive, orfana che si innamora di un giovane con cui avrà poi un figlio. In conclusione muoiono entrambi.Cambia nuovamente la sua produzione appena legge la recensione di Luigi Capuana su ‘L’ASSOMOIR’ – l’ammazzatoio di Emile Zolà, durante il quale capisce che bisognava scrivere degli umili, degli sconfitti attraverso tecniche veriste. Comincia quindi con la pubblicazione del ‘Ciclo dei Vinti’80 e ‘I Malavoglia’81, opere che non hanno successo. Nell’89 pubblica poi ‘Mastro don Gesualdo’ che narra la storia di Gesualdo Motta, ambientata in Sicilia, un umile muratore che diventò un ricco proprietario terriero e che andrà però incontro ad un fallimento esistenziale. Ritorna poi in Sicilia, dedicandosi solamente alla rivisitazione delle sue opere per farle diventare opere teatrali. Nominato senatore a vita nel 1920, colpito poi da una trombosi muore a Catania nel ’22.Con Verga abbiamo una parte Preverista e Verista. Preverista con opere di argomento storico-patriottico con un forte legame all’Unità d’Italia continuando poi con opere tardo romantiche con un amore morboso e disperato. Dopo comincia a cambiare i temi con gli umili ma la sostanziale differenza è caratterizzata dalla tecnica della narrazione. Un’opera verista doveva rispettare dei canoni: l’autore doveva descrivere la storia senza prendere il proprio punto di vista, narrarla cosi come nasce, come se fosse narrata dalle persone del popolo. Ad esempio, Manzoni includeva parti come ‘povera Lucia’ cosi da far capire un punto di vista dell’autore, che nelle opere veriste non deve assolutamente essere presente e prevalere.Occorre, inoltre, seguire la tecnica della regressione, in cui l’autore deve eclissarsi e regredire, assumere a pieno i valori dei personaggi, la loro mentalità e il linguaggio.Utilizza un linguaggio semplicissimo, con proverbi, a volte con il dialetto siciliano e inoltre, utilizza il discorso indiretto libero sia per ricalcare il dialetto siciliano ma anche se parlasse dal punto di vista dei personaggi, del popolo.Verga era un autore fortemente conservatore. Parte prima come liberale per poi finire nazionalista-conservatore : il più forte ha la meglio, il più debole perisce. Inutile illudere le persone di un possibile miglioramento. La delusione post risorgimentale ha un’unica ancora di salvezza, per non essere sconfitto dalla società : l’ideale dell’ostrica. L’ostrica (l’umanità) se è attaccata allo scoglio (famiglia - quindi ai valori) ecc vive, se si stacca, muore. C’è l’istinto della conservazione, ad accumulare la roba, ad esempio in Mazzarò, che porta alla pazzia : personaggi che si comportano quasi in maniera animalesca.Il romanzo principale di Verga è rappresentato da ‘I Malavoglia’ che ha come protagonista la famiglia di perscatori Toscano, noti con il soprannome di Malavoglia, di Aci Trezza. Qui, la società vince sui due protagonisti principali : padron N’doni, fedele ai valori e il nipote N’doni. N’doni malavoglia viene chiamato a fare il soldato in mare e a questo punto, padron N’doni si fa venire in mente un’idea per sopperire alla mancanza di due braccia forti in piu : commerciare lupini da una parte all’altra. Per comprare il carico di lupini si indebita e come pegno mette la casa in cui abita. Durante il primo viaggio di trasporto, la barca, si rompe a causa di un naufragio e il carico di lupini è perduto, oltre alla tragedia della morte del figlio. Lui in ogni caso, pero, deve restituire i debiti. Qui è presente la disgregazione della famiglia, chi muore, chi va in prigione, chi va via.. Quando N’doni torna a casa, neanche il cane lo riconosce poiché invecchiato, pieno di polvere.. al ritorno, infatti, ricorda quando voleva andar via, mentre in quel momento non vorrebbe far altro che rimanere ma non c’è piu posto per lui. L’unico che rimane attaccato ai valori e all’ostrica è il figlio Alessi, che non si lascia coinvolgere nel progresso, ma continua a lavorare e a ricostruire la casa.Pubblica poi nel ’78, Rosso Malpelo che narra la drammatica esperienza di un ragazzo emarginato, escluso e sfruttato, costretto a lavorare in una cava di sabbia in condizioni disumane.Pubblica poi nell’80, La roba inserita nelle novelle rusticane, che ha come protagonista Mazzarò, un uomo ossessionato dalla ‘roba’ e accumula beni materiali, dimenticando i valori umani e affettivi.