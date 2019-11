Metafore riferimenti Astolfo sulla luna

Versi di Astolfo sulla luna

Quattro destrier via più che fiamma rossial giogo il santo evangelista aggiunse;e poi che con Astolfo rassettossi,e prese il freno, inverso il ciel li punse.Ruotando il carro, per l’aria levossi,e tosto in mezzo il fuoco eterno giunse;che ’l vecchio fe’ miracolosamente,che, mentre lo passar, non era ardente.Tutta la sfera varcano del fuoco,ed indi vanno al regno de la luna.Veggon per la più parte esser quel lococome un acciar che non ha macchia alcuna;e lo trovano uguale, o minor pocodi ciò ch’in questo globo si raguna,in questo ultimo globo de la terra,mettendo il mar che la circonda e serra.Quivi ebbe Astolfo doppia meraviglia:che quel paese appresso era sì grande,il quale a un picciol tondo rassimigliaa noi che lo miriam da queste bande;e ch’aguzzar conviengli ambe le ciglia,s’indi la terra e ’l mar ch’intorno spande,discerner vuol; che non avendo luce,l’imagin lor poco alta si conduce.Altri fiumi, altri laghi, altre campagnesono là su, che non son qui tra noi;altri piani, altre valli, altre montagne,c’han le cittadi, hanno i castelli suoi,con case de le quai mai le più magnenon vide il paladin prima né poi:e vi sono ample e solitarie selve,ove le ninfe ognor cacciano belve.Non stette il duca a ricercar il tutto;che là non era asceso a quello effetto.Da l’apostolo santo fu conduttoin un vallon fra due montagne istretto,ove mirabilmente era riduttociò che si perde o per nostro diffetto,o per colpa di tempo o di Fortuna:ciò che si perde qui, là si raguna.Non pur di regni o di ricchezze parlo,in che la ruota instabile lavora;ma di quel ch’in poter di tor, di darlonon ha Fortuna, intender voglio ancora.Molta fama è là su, che, come tarlo,il tempo al lungo andar qua giù divora:là su infiniti prieghi e voti stanno,che da noi peccatori a Dio si fanno.Le lacrime e i sospiri degli amanti,l’inutil tempo che si perde a giuoco,e l’ozio lungo d’uomini ignoranti,vani disegni che non han mai loco,i vani desideri sono tanti,che la più parte ingombran di quel loco:ciò che in somma qua giù perdesti mai,là su salendo ritrovar potrai.Passando il paladin per quelle biche,or di questo or di quel chiede alla guida.Vide un monte di tumide vesiche,che dentro parea aver tumulti e grida;e seppe ch’eran le corone antichee degli Assiri e de la terra lida,e de’ Persi e de’ Greci, che già furoincliti, ed or n’è quasi il nome oscuro.Ami d’oro e d’argento appresso vedein una massa, ch’erano quei doniche si fan con speranza di mercedeai re, agli avari principi, ai patroni.Vede in ghirlande ascosi lacci; e chiede,ed ode che son tutte adulazioni.Di cicale scoppiate imagine hannoversi ch’in laude dei signor si fanno.Di nodi d’oro e di gemmati ceppivede c’han forma i mal seguiti amori.V’eran d’aquile artigli; e che fur, seppi,l’autorità ch’ai suoi danno i signori.I mantici 10 ch’intorno han pieni greppi,sono i fumi dei principi e i favoriche danno un tempo ai ganimedi suoi,che se ne van col fior degli anni poi.Ruine di cittadi e di castellastavan con gran tesor quivi sozzopra.Domanda, e sa che son trattati, e quellacongiura che sì mal par che si cuopra.Vide serpi con faccia di donzella,di monetieri e di ladroni l’opra:poi vide bocce rotte di più sorti,ch’era il servir de le misere corti.Di versate minestre una gran massavede, e domanda al suo dottor ch’importe."L’elemosina è" dice "che si lassaalcun, che fatta sia dopo la morte.Di vari fiori ad un gran monte passa,ch’ebbe già buono odore, or putia forte.Questo era il dono (se però dir lece)che Costantino al buon Silvestro fece.Vide gran copia di panie con visco,ch’erano, o donne, le bellezze vostre.Lungo sarà, se tutte in verso ordiscole cose che gli fur quivi dimostre;che dopo mille e mille io non finisco,e vi son tutte l’occurrenze nostre:sol la pazzia non v’è poca né assai;che sta qua giù, né se ne parte mai.Quivi ad alcuni giorni e fatti sui,ch’egli già avea perduti, si converse;che se non era interprete con lui,non discernea le forme lor diverse.Poi giunse a quel che par sì averlo a nui,che mai per esso a Dio voti non ferse;io dico il senno: e n’era quivi un monte,solo assai più che l’altre cose conte.Era come un liquor suttile e molle,atto a esalar, se non si tien ben chiuso;e si vedea raccolto in varie ampolle,qual più, qual men capace, atte a quell’uso.Quella è maggior di tutte, in che del follesignor d’Anglante era il gran senno infuso;e fu da l’altre conosciuta, quandoavea scritto di fuor: Senno d’Orlando.E così tutte l’altre avean scritto ancoil nome di color di chi fu il senno.Del suo gran parte vide il duca franco;ma molto più maravigliar lo fennomolti ch’egli credea che dramma manconon dovessero averne, e quivi dénnochiara notizia che ne tenean poco;che molta quantità n’era in quel loco.Altri 14 in amar lo perde, altri in onori,altri in cercar, scorrendo il mar, ricchezze;altri ne le speranze de’ signori,altri dietro alle magiche sciocchezze;altri in gemme, altri in opre di pittori,ed altri in altro che più d’altro aprezze.Di sofisti e d’astrologhi raccolto,e di poeti ancor ve n’era molto.Astolfo tolse il suo; che gliel concesselo scrittor de l’oscura Apocalisse.L’ampolla in ch’era al naso sol si messe,e par che quello al luogo suo ne gisse:e che Turpin da indi in qua confessech’Astolfo lungo tempo saggio visse;ma ch’uno error che fece poi, fu quelloch’un’altra volta gli levò il cervello.La più capace e piena ampolla, ov’erail senno che solea far savio il conte,Astolfo tolle; e non è sì leggiera,come stimò, con l’altre essendo a monte.Prima che ’l paladin da quella sferapiena di luce alle più basse smonte,menato fu da l’apostolo santoin un palagio ov’era un fiume a canto;ch’ogni sua stanza avea piena di vellidi lin, di seta, di coton, di lana,tinti in vari colori e brutti e belli.Nel primo chiostro una femina canafila a un aspo traea da tutti quelli,come veggiàn l’estate la villanatraer dai bachi le bagnate spoglie,quando la nuova seta si raccoglie.V’è chi, finito un vello, rimettendone viene un altro, e chi ne porta altronde:un’altra de le filze va scegliendoil bel dal brutto che quella confonde."Che lavor si fa qui, ch’io non l’intendo?"dice a Giovanni Astolfo; e quel risponde:"Le vecchie son le Parche, che con talistami filano vite a voi mortali.Quanto dura un de' velli, tanto dural'umana vita, e non di più un momento.Qui tien l'occhio e la Morte e la Natura,per saper l'ora ch'un debba esser spento.Sceglier le belle fila ha l'altra cura,perché si tesson poi per ornamentodel paradiso; e dei più brutti stamisi fan per li dannati aspri legami".Di tutti i velli ch'erano già messiin aspo, e scelti a farne altro lavoro,erano in brevi piastre i nomi impressi,altri di ferro, altri d'argento o d'oro:e poi fatti n'avean cumuli spessi,de' quali, senza mai farvi ristoro,portarne via non si vedea mai stancoun vecchio, e ritornar sempre per anco.Era quel vecchio sì espedito e snello,che per correr parea che fosse nato;e da quel monte il lembo del mantelloportava pien del nome altrui segnato.Ove n'andava, e perché facea quello,ne l'altro canto vi sarà narrato,se d'averne piacer segno faretecon quella grata udienza che solete.Astolfo è l'uomo-pianta (così trasformato dalla maga)dell'isola di Alcina,che riacquistate le sembianze umane,ricompare più volte nel coro del poema,come impavido protagonista di stravaganti avventure.L'ultima,che gli viene assegnata in questo pezzo del poema,lo ha portato in cima al monte dove sta il Paradiso Terrestre.Qui incontra San Giovanni che lo incarica di recuperare il senno perduto di Orlando.Per fare questo deve quindi recarsi sulla Luna ,dove si trovano tutte le cose che si sono perse in terra.Il paladino e il santo compiono il viaggio sopra un carro tirato da cavalli di fuoco,nel quale,secondo la Bibbia,il profeta Elia fu portato in cielo.L'episodio fa parte di quella parte della letteratura che comprende i viaggi ultraterreni.Il santo non ha tante caratteristiche di prerogative religiose e morali,ma al contrario ha quelle di mago buono,capace di approntare un carro e far si che nemmeno ci si bruci.La luna ha perso nel poema ogni riferimento soprannaturale,essendo vista come immenso deposito di oggetti smarriti.Terra e Luna poi,assumono funzioni complementari:quello che non c'è su l'una sta sull'altra.Sulla Luna non c'è pazzia perchè quella è concentrata sulla Terra ed è piena di senno perchè sulla Terra ce ne sta poco.Ariosto fa una descrizione della Luna come modo indiretto per fare ironica rassegna delle cose vane e delle follie della Terra,guardando il nostro pianeta con uno sguardo superiore.L'ironia di Ariosto tuttavia si traduce come autoironia:nella prima ottava riferirà a se stesso iattura,la stessa subita da Astolfo e Orlando.-la celebre metafora del viaggio sulla luna.