Torta con panna e mousse al caffe, ricoperta con glassa fondente e granella di nocciole

Dose per 8 persone

Ingredienti per mousse al caffè

Ingredienti per la glassa di copertura

Preparazione della base

Preparazione della mousse

Preparazione della bagna

Preparazione della torta

La base della torta è un pan di spagna. Farcito con uno strato di crema-mousse al caffe ed uno strato di panna. La copertura è realizzata con una glassa al cioccolato fondente e granella di nocciole.La torta è inumidita con bagna al rhum.Ingredienti per l’impasto di pan di spagna:Farina 00 100gAmido di mais 50gFecola di patate 50gZucchero 130 gUova 6Vanillina 1 bustinaLievito per dolci 16g (1 bustina)Latte 80 mlAmido di mais 25gZucchero 30gUova 1Latte 150 mlCaffè 75 mlPanna zuccherata da montare 250gCioccolato fondente 200gBurro 30gGranella di nocciole 40gPer la bagna:Rhum 50 mlAcqua 150 mlZucchero di canna 20gMiscelare tutte le polveri e passare al setaccio. Separare i tuorli dagli albumi che vanno montati a neve ben ferma. In una ciotola lavorare i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso. Unire a filo il latte (non freddo ma a temperatura ambiente) e poi le polveri. Unire infine gli albumi con una spatola dal basso verso l’alto, senza usare le fruste. Versare nella teglia precedentemente imburrata e infarinata e cuocere in forno statico per 35 minuti alla temperatura di 180 °C.In un pentolino antiaderente, lavorare l’uovo con lo zucchero, aggiungere poi l’amido. Scaldare il latte e mescolarlo al caffè, versare quindi sul composto. Trasferire su fuoco moderato e portare a bollore, mescolando sempre fino a quando la crema acquista consistenza.Togliere dal fuoco e coprire con pellicola per alimenti e lasciar raffreddare a temperatura ambiente.Quando sarà fredda, montare la panna e mescolarne una metà con la crema al caffe ottenendo così un composto soffice.Sciogliere nell’acqua tiepida lo zucchero di canna ed unire il rhum.Tagliare la base in tre dischi. Bagnare il primo disco e coprire con la mousse. Posare il secondo disco, bagnare e coprire con l’altra metà di panna montata. Posare infine il terzo disco e bagnare anche questo.Preparare la glassa di copertura.Spezzettare grossolanamente il cioccolato fondente e sciogliere a bagnomaria unendo anche il burro. Quando sarà abbastanza fluido ricoprire la torta. Cospargere la superficie con la granella di nocciole raffreddare in frigo per almeno 8 ore.