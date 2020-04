Girandole alla mousse

120 g di farina

130 g di zucchero

9 uova

125 g di cioccolato fondente

1 bustina di vanillina in polvere

20 g di burro

mediacinquanta minuti + tempo di riposoIn un contenitore mescolare 6 tuorli e 110 g di zucchero, aggiungere la vanillina e la farina e mescolare tutto insieme.Montare a neve 6 albumi.In una teglia versare l’impasto e infornare a forno pre- riscaldato a 190°C per circa venti minuti. Una volta cotto capovolgere lo stampo e far riposare il composto su un telo umido. Arrotolare la carta sul teso e lasciare raffreddareTagliare il cioccolato e fonderlo a bagnomaria, aggiungere il burro e mescolare il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo, lasciar raffreddare e poi aggiungere il tuorli rimasti e due albumi montati a neve, aggiungere lo zucchero. Mettere il composto in frigo.Riaprire il rotolo di pasta e spalmare la mousse lasciando un po’ di bordo libero. Arrotolare di nuovo e avvolgerlo nella carta forno e tenerlo in frigo per circa due ore. Passate le due ore tagliare il rotolo a fette e servirlo