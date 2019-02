Batcupcakes

Ingredienti (per circa 12 pezzi)

140 g di farina 00

180 g di zucchero

120 ml di latte;

80 ml di olio di semi

20 g di cacao amaro in polvere

2 uova;

6 g di lievito per dolci

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

per la ganache al cioccolato:

200 g di panna fresca

200 g di cioccolato fondente

vi servono inoltre:

50 g di pasta di zucchero gocce di cioccolato;

frollini al cioccolato

gelatina di albicocche

Preparazione

1. Raccogliete le uova e lo zucchero in una ciotola e montate con le fruste elettriche fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Unite l’olio, il latte e l’estratto di vaniglia, e mescolate ancora. Incorporate infine la farina, setacciata con il cacao e il lievito, e distribuite il composto nei pirottini riempiendoli fino a metà altezza. Infornate a 170 °C e fate cuocere per circa 20 minuti. Sfornate e lasciate raffreddare. 2. Per la ganache: tritate finemente il cioccolato e trasferitelo in una ciotola. Raccogliete la panna in un pentolino e mettete sul fuoco. Appena arriva al bollore, versatela sul cioccolato, lasciate in infusione per circa 1 minuto e poi mescolate fino a ottenere un composto liscio e vellutato. Fate raffreddare, quindi coprite con pellicola trasparente e trasferite in frigorifero per 2 ore. 3. Montate la ganache con le fruste elettriche per circa 5 minuti, quindi raccoglietela in un sac à poche e distribuitela sulla superficie dei cupcakes. Spezzate i frollini a metà e disponeteli come a formare delle ali. Formate gli occhi ricavando delle piccole palline dalla pasta di zucchero e appiattitele facendo una leggera pressione con un dito. Con un pochino di gelatina fate aderire una goccia di cioccolato al centro di ogni pallina. Lasciate rapprendere completamente prima di servire.