Churros con cioccolato fuso

Una delizia croccante che in Spagna si acquista nelle bancarelle per strada.

Oltre alla versione più classica, provateli spolverizzati con la cannella

Difficoltà = facile ; Preparazione = min 15 ; Cottura = min 20.

Ingredienti 8 persone

Burro 120 g

Uova 2

Sale un pizzico

Farina 00 125 g

Zucchero 20 g

Cioccolato fondente 100 g

Olio di arachidi

1 Scaldate 250 ml d’acqua in una pentola, versate lo zucchero e mescolate per farlo sciogliere. Unite il sale, il burro e mescolate ancora. Infine, versate la farina e miscelate con la frusta. Cuocete a fuoco medio, sempre mescolando, fino a che sul fondo della pentola si forma una patina bianca. Togliete dal fuoco e lasciate intiepidire.

2 Quando il composto è tiepido, riprendete a mescolare con la spatola, poi versate 1 uovo, miscelate per farlo assorbire e quindi aggiungete l’altro. Impastate fi no a ottenere un composto lucido e morbido. Poi trasferitelo in una sacca da pasticcere, dotata di una bocchetta a stella di media grandezza.



3 In una pentola larga scaldate abbondante olio, portandolo a una temperatura di 165° C (se avete il termometro per alimenti controllate la temperatura). Poi, spremete l’impasto con la sacca da pasticcere direttamente nella pentola, tagliando l’estremità con un coltellino, per formare dei bastoncini lunghi circa 10 cm.4 Lasciate cuocere i churro per 2-3 minuti nell’olio bollente, rigirandoli spesso per ottenere una perfetta doratura, quindi prelevateli con il mestolo forato e trasferiteli su un foglio di carta da cucina perché perdano l’unto in eccesso. Sminuzzate il cioccolato e scioglietelo a bagnomaria. Servite i churros con il cioccolato fuso