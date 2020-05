Fare un viaggio in Giappone quest'anno costerà la metà (o quasi)

L’estate in Giappone a metà prezzo

Metà vacanza pagata: ecco come sarà l’estate 2020 in Giappone

La pandemia da Covid-19 in questi primi mesi del 2020, e sembra che i problemi ancora non siano finiti. Una delle economie più colpite, infatti in questi difficili momenti, soprattutto a causa dei numerosi lockdown che molti paesi hanno messo in atto nelle ultime settimane,Ecco che quindi per riavviare il turismo inè stato annunciato che lo Stato, ripagando metà del loro soggiorno nell'arcipelago nipponico. Scopriamo in che modo.Il Giappone è una delle mete turistiche più ambite al mondo, solo l'anno scorso sono entrati nel Paese oltre. Proprio per rilanciare questa fiorente economia, lo stato del Sol Levante ha annunciato chegiapponesi post Coronavirus. L’annuncio è arrivato in concomitanza con un altro importantissimo avviso: l, addirittura con una settimana in anticipo rispetto al previsto. Ma qual è l’offerta che sta mettendo in campo il settore turistico giapponese?Ma cosa propone esattamente Tokyo per rialzare la sua economia?, e prevede, oltre a. Così il Governo ha deciso didell’arcipelago. Sottolineiamo che, come annunciato dall’agenzia del turismo stessa, i dettagli verranno divulgati presto e. Maggiori informazioni verranno pubblicate direttamente sul sito della Japan Tourism Agency e di Jnto, l'Ente Nazionale del Turismo Giapponese , appena disponibili.