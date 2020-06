Bonus vacanze 2020: come funziona e come si richiede

Bonus vacanze 2020: che cos'è

I danni che il lockdown (misura imposta dal governo per arginare il Covid-19) ha provocato alsono stati enormi. Molte imprese hanno azzerato il loro fatturato, altre non hanno ancora riaperto. Per sviluppare il turismo e promuovere allo stesso tempo l'immagine dell'Italia, il governo Conte ha messo in campoun contributo desti­nato alle famiglie che effettuano un soggior­no presso una struttura ricettiva italiana (hotel, B&B o altro) prenotando direttamente.Ecco tutte le info utili.Ilè un incentivo per aiutare le famiglie intenzionate a passare un periodo di vacanza in Italia, per dare una spinta al turismo. E' modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:per nucleo composto da tre o più persone;da due persone;da una persona. Possono ottenerlo i nuclei familiari con Isee fino a 40 mila euro. Il bonus potrà essere richiesto a partire dal 1° luglio e sino al 31 dicembre 2020.Il bonus potrà essere richiesto e sarà erogato esclusivamente in forma digitale. Non bisognerà stampare nulla, ma sarà necessarioe basterà mostrarlo all’albergatore, al momento del pagamento del soggiorno direttamente presso la struttura dove si sceglierà di trascorrere le vacanze.(Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d'Identita Elettonica).I cittadini interessati dovranno scaricareresa disponibile da PagoPa, accedere all'applicazione tramite SPID e procedere alla richiesta. Entrando nell'app, alla sezione pagamenti, si sceglie l'opzione per aggiungere il bonus scegliendo quello vacanze dalla lista dei disponibili.A quel punto il bonus attribuito al nucleo familiare sarà identificato da un, a cui sarà associato anche unleggibile direttamente dallo schermo del telefono. Basterà comunicare all'albergatore questo codice, insieme al proprio codice fiscale, al momento di pagare il soggiorno presso la struttura dove si trascorreranno le vacanze.Attraverso la funzione ‘condividi' sulla schermata di riepilogo del Bonus, "Io" crea una copia del codice univoco e del relativo Qr-code che il richiedente può inoltrare (come una semplice immagine) ai componenti del nucleo familiare che non hanno accesso all'app.Ilpuò essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto, e può essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast). Inoltre, è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore, mentre il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).