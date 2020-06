I voti dei politici alla maturità: i migliori e i peggiori

Maturità dei politici: quali sono stati i migliori?

Quanto hanno preso i politici alla loro Maturità?

Fonte foto: profilo Giuseppe Conte su FacebookCon gli esami di Maturità che sono iniziati da pochissimi giorni,, in questo articoli andremo a spiare i voti. Ovviamente non osserveremo i voti di studenti a caso, bensì, per vedere se dietroQuindi sei pronto per andare nel dietro le quinte della preparazione scolastica dei tuoi beniamini politici per scoprire i loro voti di Maturità? Iniziamo!Iniziamo subito andando a: tra i tanti spiccano gli ottimi risultati di, di, diplomata con votazione di, del Ministro degli Interni, del presidente dele della Ministra dell’Istruzione, che ha ottenuto persino, massima onorificenza per gli studenti delle superiori.Mentre l’ex ministra della Difesa,, si è fermata a un passo dal massimo raggiungendo. Un’altra donna della politica, questa volta una, che si è fermata a un soffio dalla vetta èRisultati simili, ma un po’per la sindaca di Roma,. Sempre intorno alla cinquantina, troviamo l’ex ministro delle Infrastrutture,. Scendendo ancora di qualche punto, troviamo il leader della Lega,al liceo classico Manzoni di Milano.. Ultimo, ma solo di voto, il presidente della Camera,Dunque ora: con quanto uscirai da questo esame di Maturità 2020 svolto sotto la pandemia di Covid-19?