Bonus vacanze 2020, hotel e strutture che lo accettano: come e dove trovarli

Coronavirus, il bonus che fa andare in vacanza e aiuta le strutture

Bonus Vacanze, come trovare le strutture aderenti

Vai sulla pagina dedicata al bonus;

Scegli la destinazione o il nome dell’hotel;

o il nome dell’hotel; Definisci il tipo di struttura (Hotel, B&b, Villaggi turistici, Agriturismi, Residence, Dimore storiche);

(Hotel, B&b, Villaggi turistici, Agriturismi, Residence, Dimore storiche); Inserisci la data di arrivo e di partenza ;

e di ; Chiarisci il numero di adulti e di bambini ;

; Inserisci il numero delle camere da prenotare.

Bonus Vacanze, come trovare i B&B aderenti

Vai sulla pagina dedicata al bonus;

Cerca la città , la regione o direttamente il nome del Bed & Breakfast;

, la o direttamente il nome del Bed & Breakfast; Inserisci la data di arrivo e di partenza ;

e di ; Chiarisci il numero di adulti e di bambini ;

; Inserisci il numero delle camere da prenotare.

Dopo l’il Governo ha deciso di stanziarein risorse per il bonus vacanze. Di cosa si tratta? È unache può arrivare fino aper famiglia che un duplice obiettivo: dare la possibilità didopo un lungoche ha conosciuto una grave crisi economica per le ragioni che tutti conosciamo.Quali sono leche accettano tale bonus? Ecco una guida pensata proprio per te!In risposta allagenerata dalla pandemia da coronavirus al settore turistico, il Governo italiano ha deciso di inserire nel decreto Rilancio unper aiutare le famiglie intenzionate a passare un periodo di vacanza in Italia e dunque le strutture ricettive. Nello specifico, esso è modulato a seconda del: per un nucleo composto da tre o più persone ci sonoper quelli composti da due persone eper una persona. Il periodo entro cui si può prenotare la vacanza in Italia utilizzando il bonus?. Richiederlo è semplice: un componente della famiglia in possesso di un’, la nuova Carta d’identità Elettronica, dovrebbe scaricare l’app IO, accedervi e procedere alla richiesta. Dopo la fase di registrazione sarà generato un, al quale sarà anche associato un Qr code, da presentare al momento di pagare il soggiorno presso la struttura all’albergatore. Non tutte le strutture alberghiere italiane hanno aderito all’iniziativa: secondo l’ultima indagine presentata da, con la collaborazione dell’, ildegli italiani ha intenzione di usufruire del bonus ma la maggior parte non conosce quali sono le strutture aderenti all’iniziativa. Ecco come e dove trovarli.Sempre la, l’associazione di categoria che rappresenta gli interessi delle imprese alberghiere italiane, ha dato l’opportunità a tutti coloro che vogliono usufruire del bonus di conoscere in anteprima tutti gli. Queste strutture sono perlopiù distribuito tra. Ma dove si può trovare l’elenco di tutte le strutture che aderiscono al bonus vacanze? Consultando la piattaforma. Ecco come accedervi:Dopo aver inserito i seguenti dati la piattaforma mostrerà automaticamente leche più fanno all’esigenza di una famiglia, filtrando e velocizzando la ricerca in base al, aiofferti e richiesti e alAnche la piattaforma diha deciso di dedicare una pagina esclusivamente al bonus vacanza post Covid 19. Tale piattaforma permette alle famiglie di verificare se la struttura scelta aderisca o meno all’iniziativa. Ecco come:Se il B&B accetta il bonus vacanza uscirà la dicitura “”.