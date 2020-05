Test Medicina 2020, cambiano le regole: si fa nell'ateneo più vicino

Test d’Ingresso 2020 medicina: come saranno?

Test d’ingresso 2020 medicina nella regione di residenza

Il Covid-19 sta scombinando tutti i piani fissati per questo 2020. Le scuole e le università, se non in casi straordinari. La didattica è stata rilegata all’attività da svolgere al pc, tramite videolezioni e seminari da seguire online. E se l’esame di Maturità sta avendo in queste settimane le ultime conferme sulla modalità in cui dovrà essere svolto, ecco che dale sugli altri test ad accesso programmato nazionale: scopriamo insieme le ultime novità in merito.I Test d’Ingresso 2020 per le facoltà ad accesso programmato nazionale, ovvero con graduatoria nazionale valida per tutta Italia, si svolgono alla medesima ora del medesimo giorno. Solitamente questi test. Tuttavia a causa dell'emergenza Covid-19 sarà molto difficile che gli studenti che hanno fatto richiesta di ammissione in università che non si trova nella ragione di residenza possano. Ecco dunque che il Ministero dell’Università e della Ricerca“Stiamo mettendo a punto un sistema per cui gli studenti iscritti alla prova di ingresso possano svolgere il test nelle università della propria regione di residenza senza doversi spostare”. Queste sono le parole con le quali, il Ministro dell’Università Gaetano Manfredi,con tutte le misure per garantire gli esami di ammissione alle facoltà con numero programmato con un test in aula, come riportato sul sito del Corriere.it. “Non pensiamo di poterli fare in modalità a distanza - spiega ancora Manfredi - stiamo monitorando la situazione epidemiologica e, se ci dovessero essere chiusure legate al virus, siamo pronti a prove su più giorni”. L’idea è quella di, in modo da. Anche perché non sono di certo pochi gli studenti che questo settembre saranno chiamati a svolgere i test d'ingresso 2020 di medicina: le stime parlano di oltre 60 mila studenti che dovrebbero fare domanda per i 13.500 posti a disposizione.