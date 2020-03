Test di ingresso universitari, si faranno online? Le parole del Ministro

Test d’ingresso potrebbero essere svolti online? Parla il Ministro dell’Università e della Ricerca

Test d’ingresso alle università online: come si potrebbero svolgersi?

Unione degli Universitari: rischioso svolgere test universitari online

e ai corsi di laureain questo periodo stanno facendo parecchio discutere: per via del lockdown, che ancora nessuno sa quando finirà,piuttosto che dal vivo? Per ora, ma questa propostaScopriamo insieme cos’ha detto nelle ultime ore.Durante un’intervista al “Messaggero” , il Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi,. Questa modalità potrebbe riguardare i testorganizzati dalle singole università, mentre per quanto riguarda l'accesso programmato nazionale (medicina e odontoiatria, professioni sanitarie nelle università pubbliche, architettura, veterinaria, formazione primaria),, monitorando costantemente la situazione, affinché questi possano svolgersi senza intoppi, dichiarando che: “Il test per l'accesso programmato di Medicina è previsto per il 1° settembre, seguirà il giorno dopo Veterinaria e poi Architettura. Per il momento le date restano quelle, aspettiamo di vedere come andrà avanti l'emergenza: ci auguriamo che per il 1° settembre sarà possibile svolgere i test in maniera regolare.”Per quanto concerne invece dai test d’ingressoe che quindi, il Ministro Manfredi afferma cheman man che le date si avvicinano: “Le prove che vengono organizzate dai singoli atenei potrebbero svolgersi anche da remoto. Proprio per questo stiamo discutendo sulla possibilità di farli online, adottando ovviamente sistemi informatici e modalità che ne garantiscano la sicurezza.” Sembra quindi evidente chee garantendo a tutti i partecipanti ancheRiguardo sull'eventualità di, innterviene Enrico Gulluni, coordinatore nazionale dell'associazione studentesca Unione degli Universitari: “Riteniamo questa possibilità un grande rischio e un salto nel buio. Come vediamo già per gli esami universitari scritti dove si ha un numero di centinaia di studenti, è molto complesso garantire la privacy, l’anonimato e l’imparzialità, figuriamoci nel caso di Medicina dove i partecipanti al test sono decine di migliaia.” Continua Gulluni: “Per non parlare poi di tutte le difficoltà che si avrebbero nel caso di studenti in condizioni economiche disagiate che non hanno le adeguate strumentazioni per svolgere il test come dispositivi elettronici e connessioni internet efficienti e affidabili.”"Riteniamo che questa condizione possa essere un’occasione per ripensare il modello d’accesso ai corsi di laurea di Area medica e sanitaria verso una direzione di apertura, avviando un percorso partecipato con le Università e con le organizzazioni studentesche" conclude Golluni.