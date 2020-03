Didattica a distanza? Ormai a pieno regime. Ma ecco dove si può migliorare

Anche interrogazioni e verifiche viaggiano spedite

Non tutti hanno una connessione all'altezza

Il Ministero corre in aiuto delle famiglie

I prof assegnano i compiti anche 'fuori orario'

Attacchi allo schermo del pc ben oltre l'orario di scuola

Che lasia entrata a pieno titolo nelle giornate degli studenti di tutta Italia è un dato di fatto., soprattutto sul fronte della qualità (a parte qualche differenza Nord-Sud). Ciò, però, non vuol dire che manchino i problemi. A sottolinearlo è il nuovo monitoraggio settimanale dell', che ha coinvolto 25mila alunni di medie e superiori. Tra questi ultimi,, collegandosi in video-conferenza con i professori, grazie alle piattaforme più evolute (sette giorni fa erano il 60%). Anche le scuole medie, seppur un passo indietro, crescono costantemente: sono quasi 6 su 10 (una settimana fa erano meno della metà) i ragazzi che possono sfruttare i software di ultima generazione, anziché limitarsi all'uso del registro elettronico o alla mera assegnazione di compiti.Leggi anche:Balzo in alto anche per quel che riguarda le valutazioni., alle medie come alle superiori,. Segno che considerare valido l’anno scolastico potrebbe non essere una decisione basata sul buonismo ma sulla consapevolezza che in qualche modo gli studenti stanno lavorando con i docenti e quindi che è anche possibile giudicarli. Ovviamente ora la grande sfida è quella di arrivare a ogni studente, forse la parte più difficile. Perchéin forma ufficiale e codificata dall’istituto: sono il 6% alle superiori e 17% alle medie. Numeri che non sono diminuiti rispetto a una settimana fa. Per tutti gli altri, invece, è necessario risolvere le criticità che inevitabilmente si porta dietro un processo che per essere svolto a regola d’arte avrebbe richiesto anni e non giorni., infatti, riporta che ad oggi. E, per una volta, questa situazione si riscontra in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale.che impediscono la definitiva affermazione della didattica a distanza. Il 27% degli intervistati, ad esempio, racconta che in casa(computer, tablet, ecc.) per far studiare i figli e lavorare i genitori nello stesso momento. Discorso simile per la connessione: il 23% ha ancora(e un ulteriore 33% li ha risolti nel corso delle settimane). Le cause più ricorrenti? Il 61%, il 24% accede a Internet usando un hotspot mobile ma la copertura della rete è insufficiente oppure ha pochi Giga a disposizione, il 9% non ha neanche questo.Dal punto di vista tecnico-tecnologico, c’è da dire, il MI sta tentando di dare una soluzione pratica. E’ stato infatti firmato il decreto per l’assegnazione dei fondi previsti dal DPCM “Cura Italia”: 85 milioni di euro. Dieci di essi saranno per favorire l’utilizzo da parte delle scuole di piattaforme e-learning e per dotarle di strumenti digitali (o per potenziare quelli già in loro possesso). Beninveceper la fruizione della didattica a distanza. Ma le famiglie ancora devono essere raggiunte dall’informazione che le scuole hanno ricevuto o stanno ricevendo le risorse per provvedere: tra i nuclei a corto di device, solo il 20% ha pensato di chiedere supporto alla scuola e di questi poco meno della metà ha ricevuto rassicurazioni in merito a fornitura di dispositivi e strumenti per la connettività. Altri 5 milioni del fondo, infine, serviranno a formare il personale scolastico. A queste somme vanno poi aggiunti 8,2 milioni, stanziati per gli animatori digitali delle scuole, coloro che aiutano gli istituti a perfezionare la didattica a distanza anche dal punto di vista metodologico.Un altro aspetto importante è infatti quello legato all’organizzazione, all'articolazione della giornata di scuola 'da remoto'. Un passaggio che sembra aver spiazzato studenti e insegnanti.: il 22% le svolge anche di pomeriggio. Non solo:per l'assegnazione dei compiti, con tanto di tempistiche strette per la consegna (se aggiungiamo quelli a cui è successo solo nei primi giorni dell'emergenza o avviene in rari casi si arriva a 2 ragazzi su 3). Lo stesso, però, fanno(il 22% spesso, il 50% ogni tanto). Perché? Soprattutto per correggere gli esercizi assegnati o per dubbi sugli argomenti trattati online.Il risultato è che oltre 8 su 10, dall'inizio dello smart learning, hanno notato. In concreto, questo si traduce quasi in un'overdose di tecnologia. Il 36% degli intervistati sostiene di passare incollato, circa 5-6 ore al giorno (ma fin qui ci siamo, coincide con l'orario delle lezioni). Il problema, semmai, è che molti altri vanno ben oltre: il 30% arrivadi studio al giorno, l'8% afferma di oltrepassarle. Ma, considerando gli sforzi fatti per garantire la continuità dell'anno, quasi tutti non se la sentono di condannare il modo in cui la propria scuola sta gestendo la crisi: solo il 7% la 'boccia'.