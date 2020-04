Test ingresso universitari: molti saranno online, ma “videosorvegliati”

In arrivo i test di ingresso alle università, anche a distanza

Come si svolgeranno i test di ingresso 2020 online

Anche le attività universitarie sono velocemente adeguate al cambiamento dettato dall’emergenza sanitaria in corso. Dopo aver attivato modalità di lezioni e di sedute di laurea a distanza, e aver prefigurato anche la possibilità di sostenere esami, nella prossima sessione estiva, attraverso le medesime modalità telematiche, ora anche per, ovvero di competenza dei singoli atenei,, arriva la possibilità di fare le prove a distanza.Guarda anche:Il numero di studenti che ogni anno sostengono i, per questo molte università italiane hanno ritenuto che temporeggiare, continuando ale date per un tempo indeterminato, non fosse più una soluzione attuabile. Per dare possibilità a tutte le numerose aspiranti matricole che ogni anno si iscrivono ai test infatti,anche se in piena emergenza. La necessità di mantenere le distanze sociali e di rispettare tutte le misure di sicurezza adottate, ha reso quindi obbligata in molti casi la decisione digrazie al consorzio CISIA. Indisseminate in tutta Italia, le prove di ammissione a distanza partiranno dalper molte facoltà, mentre per ciò che riguardache prevedono i, gli atenei rimangonoI test online CISIA hanno comunque previstodi alcun tipo e rendere dunque valida a tutti gli effetti la prova a distanza. Gli iscritti infatti dovranno munirsi die di(smartphone o tablet) in cui sarà presente, che dovrà essere posizionato alle spalle del candidato. Inoltreproprio per evitare possibili suggerimenti.Dopo essere dunque entrati nell’attraverso il riconoscimento che avverrà mostrando il proprio documento di identità attraverso la webcam,che, attraverso le misure stabilite, controlleranno lo svolgimento corretto della prova.