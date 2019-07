Test di ingresso 2019, come studiare senza rovinarsi l'estate

Studiare per i test di ingresso 2019: la tabella di marcia

Procurati tutti i libri necessari e il materiale utile per studiare, prima di iniziare il piano di studio.

Pianifica lo studio considerando circa due ore di studio e due ore di ripasso e/o esercitazioni al giorno.

Per organizzare lo studio, possono esserti utili app e software che aiutano a scadenzare il lavoro e a pianificare i tuoi obiettivi.

Una volta che hai elaborato un piano, rispettalo: fai in modo che sia realistico e compatibile con le tue abitudini.

Non alzarti troppo tardi la mattina: le prime ore del giorno sono le più produttive. Concentra in questo momento il grosso dello studio, dedicandoti ai nuovi argomenti da imparare: riuscirai a memorizzare più velocemente

Se vai al mare e ti piace leggere sotto l’ombrellone, approfittane per portare con te un libro per ripassare gli argomenti che preferisci, i più discorsivi o la cultura generale.

Pranza con un pasto leggero, per non appesantirti. Utilizza le ore post pranzo per un breve riposo: sono le ore più calde e le meno produttive.

Non ti attardare troppo e ricomincia a studiare nel primo pomeriggio, quando ti senti di nuovo carico. Dedica quindi un paio di ore al ripasso e alle esercitazioni o alle simulazioni del test.

Finito il ripasso, puoi approfittarne per un po’ di mare o di attività fisica: farà bene sia al tuo corpo che alla tua mente.

Utilizza la serata per vedere gli amici e divertirti un po’. Cerca tuttavia di riposare il giusto numero di ore per rimanere pieno di energie!

Entro il 25 luglio migliaia di aspiranti matricole hanno effettuato le procedure per. Il prossimo. Il tempo stringe ed è ora di studiare fittoSkuola.net propone alcuni consigli perGuarda anche:Gestire il tempo è la cosa fondamentale per organizzare le giornate di studio come si deve. Anche e soprattutto quando si tratta delle vacanze estive.Perché è vero che è necessario, ma anche vero che non si può rinunciare del tutto al riposo. Quello che consigliamo, quindi,Dopodiché, rimettersi sui libri sarà meno impegnativo di quanto si possa immaginare seguendo queste semplici regole: