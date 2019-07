Date test ingresso 2019 da ricordare

26 luglio 2019 - ultimo giorno per il pagamento del contributo per la partecipazione al test d'ingresso

2 agosto 2019 - le università pubblicano l'elenco degli studenti che hanno completato la procedura d'iscrizione e possono sostenere i test ingresso 2019

17 settembre 2019 - Vengono pubblicati i risultati del test ingresso Medicina e Odontoiatria 2019

18 settembre 2019 - Vengono pubblicati i risultati del test Veterinaria 2019

19 settembre 2019 - Vengono pubblicati i risultati del test Architettura 2019

27 settembre 2019 - sul sito Universitaly i candidati possono prendere visione del loro test ingresso 2019, del loro punteggio e dei loro dati anagrafici.

1 ottobre 2019 - viene pubblicata la graduatoria nazionale test ingresso 2019

Test ingresso 2019, come iscriversi su Universitaly

Cognome

Nome

Paese di nascita

Provincia di nascita

Città di nascita

Data di Nascita

Sesso

Cittadinanza

Codice Fiscale

email

Tipo Documento/Numero Documento/Rilasciato da/Valido dal al

Residenza

Paese/Provincia/Località/C.A.P./Indirizzo

Telefono Cellulare

Pagamento iscrizione test di ingresso 2019: Medicina e chirurgia, Odontoiatria, Architettura

Iscrizione test ingresso 2019: Medicina e chirurgia, Odontoiatria, Veterinaria, Architettura

Iscrizione test ingresso 2019: lista preferenze sedi

Test ingresso 2019, come scegliere la sede

Test ingresso 2019, si può cambiare sede?

per le facoltà ad accesso programmato: dal 3 al 25 luglio aperte. Questi concorsi si svolgono. Ma è proprio, prima fra tutte segnalare le preferenze delle sedi universitarie. La domanda che quindi gli studenti si pongono più di frequentemente è quali preferenze mettere e come ordinarle, e per questo occorre sfatare qualche mito.e quali sono i prossimi appuntamenti da segnare sul calendario.Oltre la scadenza del, sono altre le date da ricordare. Eccole elencate di seguito:Per, basta andare sul portale www.universitaly.it e registrarsi seguendo la procedura. Vi verranno chieste le seguenti informazioni esclusivamente per l'attività di selezione e, successivamente, di immatricolazione:Perché la vostra iscrizione sia completa, dovrete pagare la quota stabilita dall'università di prima scelta, dove parteciperete al test di ingresso, secondo le modalità stabilite dal bando.Avete tempo fino al 26 luglio, e il giorno del test dovrete portare con voi la ricevuta.Non bucate la scadenza, o la vostra iscrizione non sarà valida.Tenete presente che la quota di partecipazione può variare di molto a seconda della sede, che in alcune università può arrivare fino a 100 euro o più.Terminata la registrazione potete poi procedere a inserire il vostro elenco di preferenze delle sedi, come accennato qualche riga sopra. Ricordate che potete mettere preferenze sia, o. Il concorso, infatti, è unico. La vostra 1° scelta può essere Medicina - Padova, la 2° Odontoiatria - Verona e così via. Lo stesso discorso vale per gli architetti: la vostra 1° scelta può essere Scienze dell'Architettura - Milano Statale, la vostra 2° scelta Ingegneria Edile - Bari etc. Un gigantesco mito da sfatare è che non esistono dati che dimostrino che ci sono università in cui entrare sia più facile che in altre, per cui è inutile basarsi su questo per la vostra scelta.Per prima cosa va dettoche "Il candidato è in ogni caso obbligato a sostenere il test nella sede indicata come prima scelta". Questa è la prima regola:. Mache scegliereste in alternativa, in ordine di preferenza. Ne potrete indicare una, due o tutte, a vostra discrezione. Ovviamente più preferenze mettete, più possibilità avete di entrare in una delle università indicate.Le vostre, e non sulla base della presunta facilità di entrare. Infatti, se parliamo di assegnazioni e del meccanismo di ASSEGNATO e PRENOTATO delle graduatorie nazionali , il Decreto ribadisce chiaramente che se risultate assegnati a una delle preferenze che avete inserito, o vi immatricolate o siete fuori. Questo significa che, se avete inserito ad esempio l'Università di Cagliari come seconda preferenza soltanto per "entrare facile", e doveste risultare assegnati in questo ateneo, la scelta da compiere è: o mi immatricolo, mi trasferisco a Cagliari e studio lì,, quindi per quest'anno farò qualcos'altro.E' possibile modificare la lista delle preferenze fino al termine ultimo per le iscrizioni, ovvero il 25 luglio alle 15:00. Dopo questa scadenza, i giochi sono fatti e concorrete per le sedi universitarie indicate.Ma cosa succede se entrate in una sede in cui non volete veramente andare?In molti pensano poi che, immatricolandosi in una università in cui non si vuole studiare, sia poi facile chiedere il trasferimento in un'altra città. Invece, non lo è per niente: le richieste di trasferimento vengono accettate solo in casi di necessità familiari o problemi evidenti di salute, casi rarissimi in cui di certo non rientra chi ha pensato di aggirare l'ostacolo.Insomma,. Stiamo parlando di almeno 5 anni della vostra vita: scegliete seriamente dove passarli.