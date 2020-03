Test Medicina 2020 Cattolica: quiz, punteggi, risultati

Bando test Medicina Cattolica 2020

Date importanti e scadenze per il test Medicina Cattolica 2020

Dove si svolge il test Medicina Cattolica 2020

Iscritti e posti disponibili test Medicina Cattolica 2020

Risultati e graduatoria test Medicina 2020 Cattolica

Come si svolge il test Medicina Cattolica

70 quesiti di ragionamento logico e logico-matematico;

30 quesiti di cultura scientifica: Biologia (10 quesiti), Chimica (10 quesiti),

Fisica (10 quesiti);

5 quesiti di cultura generale;

5 quesiti di conoscenza della lingua inglese;

10 quesiti di cultura religiosa.

Come funziona il punteggio al test Cattolica Medicina 2019

L'iscrizione al test di ingresso a Medicina della Cattolica

Test ingresso Medicina Cattolica: come prepararsi

Simulazioni test medicina Cattolica 2020

Cultura religiosa nel test ingresso Medicina

Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica;

Nuova carta degli operatori sanitari - Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari (per la Pastorale della Salute)

Istruzione Dignitas Personae su alcune questioni di Bioetica (Congregazione per la Dottrina della Fede)

Lettera Enciclica Caritas in Veritate (Benedetto XVI)

Lettera Enciclica Laudato Sì (Francesco)

Programma test Medicina Cattolica 2020: quesiti scientifici

1. Biologia test Cattolica

Chimica test Cattolica

Fisica test Cattolica

I test Medicina Cattolica anni precedenti: alcune domande

Il test di Medicina dell, a causa dell'emergenza coronavirus, è stato rinviato al 5 maggio. Come si legge sul sito dell'università: "A seguito degli sviluppi della vicenda legata alla diffusione del Coronavirus COVID-19, tenuto conto della prioritaria esigenza di tutela della salute pubblica e in aderenza alle misure cautelative che progressivamente stanno coinvolgendo tutti i luoghi di aggregazione sul territorio italiano, si rende noto ai candidati iscrittisi al concorso di ammissione al corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria a.a". Ecco tutto ciò che bisogna sapere per l': quali testi è necessario preparare, come sono organizzate le prove, quanti sono i posti disponibili e come funziona la selezione.Tutte leIl bando per l'ammissione ai corsi in lingua italiana di Medicina all'Università Cattolica del Sacro Cuore è disponibile a questo link La data delè fissata per il 5 maggio 2020. Per poter partecipare alla prova i candidati devono aver effettuato l'iscrizione on line sul sito http://roma.unicatt.it , entro le ore 23:59 del 18 marzo 2020.Il pagamento del bollettino MAV costituisce il perfezionamento dell'iscrizione alla prova se effettuato entro e non oltre il 18 marzo 2020 presso qualsiasi Istituto di credito (anche on-line). La quota di partecipazione alla prova è di € 120,00.Gli elenchi con la dislocazione dei padiglioni dove è organizzata la prova pubblicati a partire dal 23 marzo 2020 agli albi della Facoltà e sul sito http://roma.unicatt.it L’Università Cattolica provvede alla pubblicazione delle graduatorie di merito nominative di ciascun corso di laurea sul sito http://roma.unicatt.it Entro i termini stabiliti dal bando aggiornato, i candidati risultati ammessi devono procedere alla pre-immatricolazione, compreso pagamento del bollettino MAV della prima tassa universitaria di 2000 euro.Il test persi svolgein Via Portuense, 1.645 il 5 maggio alle ore 11.00. Da portare, la, l’eventuale documentazione in originale attestante lo stato di disabilità e/o DSA. Inoltre per i candidati non comunitari sarà necessario presentare il passaporto e, lì dove previsto, anche il visto d’ingresso.Ilè tra i più "tosti" d'Italia.. Non sappiamo ancora il numero degli iscritti al test, ma basti sapere che si attestano ogni anno più di 8mila candidati. risultati del test Cattolica 2020 per Medicina e per Odontoiatria vengono pubblicati sul sito di ateneo entro la data stabilita dall'ateneo. Chi riesce a raggiungere una posizione utile, dovrà effettuare le procedure di pre-immatricolazione, compreso il pagamento della prima rata delle tasse universitarie, entro scadenza. Il pagamento del bollettino MAV di € 2.000,00 deve essere effettuato perentoriamente entro questa data, presso qualsiasi Istituto di credito, ed entro la stessa data ciascun candidato dovrà inviare copia della ricevuta di pagamento del bollettino MAV all’indirizzo e-maile i posti che risulteranno vacanti saranno messi a disposizione degli altri candidati mediante scorrimento della graduatoria di merito.Perè previsto il superamento di una prova scritta. Essa consiste in 120 domande a risposta multipla, che presentano cinque opzioni di risposta tra cui il candidato deve individuarne una soltanto scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.Per la valutazione della prova è attribuito un punteggio massimo di 120 punti: 1 punto per ogni risposta esatta, meno 0.25 punti per ogni risposta errata, 0 punti per ogni risposta non data.Entro il 18 marzo 2020 le scadenze: chi non si iscrive entro i termini non può partecipare.Si effettua online, accedendo al sito http://roma.unicatt.i t e seguendo la procedura di iscrizione on-line accessibile dalla home page. Questa consiste nella registrazione al sistema di iscrizione on-line e nella compilazione delle diverse sezioni: la sezione anagrafica, la sezione concorso dove indicare il corso di laurea per cui si vuole concorrere, e infine la sezione diploma. Dopo aver compilato queste sezioni, il sistema permette di scaricare nella sezione pagamenti il bollettino MAV per il pagamento del contributo alle spese generali per l’espletamento del concorso. E' fondamentale ricordarsi di portare, effettuato entro il termine ultimo del 18 marzo, o non si potrà svolgere la prova.Ilpresenta quesiti di discipline scientifiche (fisica, biologia, chimica), ed è caratterizzato da una forte presenza di quesiti di logica (ben 70 su 120). Poiché per la logica non è previsto un vero e proprio programma di studio (come, ad esempio, per discipline quali la biologia e la chimica) è necessario che la preparazione si focalizzi sulla risoluzione dei quesiti, operazione che data la notevole variabilità delle tipologie di domande presenti nel test può mettere in difficoltà i candidati.che segue un andamento inverso rispetto ai corsi tradizionali: invece di partire dalla teoria per poi passare all’applicazione pratica delle nozioni teoriche, parte dalla classificazione dei quesiti e si concentra sull’acquisizione delle tecniche risolutive più efficaci per ogni categoria o sotto categoria di quesiti. Naturalmente questo approccio marcatamente pratico resta comunque compatibile con l’inserimento di parentesi teoriche in caso di necessità, sempre però in funzione della risoluzione di un determinato gruppo di quesiti. Utilizzando questo approccio,su cui concentrarsi per ogni quesito.decorsi circa 5 giorni lavorativi dal perfezionamento della procedura di iscrizione al test (ovvero dal momento della registrazione dell’avvenuto pagamento del bollettino MAV da parte dell’Università Cattolica), l’Università mette a disposizione dei candidati, costituito da un archivio di circa 2.000 quesiti somministrati dall’Università Cattolica nelle prove di ammissione degli anni precedenti. Ovviamente, i quesiti somministrati nella prova non saranno estratti dall’archivio del simulatore.Per ilgli studenti si devono confrontare soprattutto su quiz Logica. Tuttavia ci sono ben 10 quesiti che trattano di cultura religiosa nel test Cattolica . In virtù di questi argomenti inseriti nelle prove, la stessaconsiglia la consultazione di alcuni testi specifici tra cui:Insieme al bando di concorso, l'Università Cattolica ha pubblicato il programma per prepararsi ai quesiti scientifici del test medicina Cattolica 2019. Ve lo riportiamo letteralmente:La chimica dei viventi. L'importanza biologica delle interazioni deboli. Le molecole organiche presenti negli organismi viventi e rispettive funzioni. Il ruolo degli enzimi. La cellula come base della vita. Teoria cellulare. Dimensioni cellulari. La cellula procariotica ed eucariotica, animale e vegetale. I virus. La membrana cellulare: struttura e funzioni – il trasporto attraverso la membrana. Le strutture cellulari e loro specifiche funzioni. Ciclo cellulare e riproduzione cellulare: mitosi e meiosi - corredo cromosomico e mappe cromosomiche. Bioenergetica. La valuta energetica delle cellule: l’ATP. Reazioni diossidoriduzioni nei viventi. I processi energetici: fotosintesi, glicolisi, respirazione aerobica e fermentazione. Riproduzione ed Ereditarietà. Cicli vitali. Riproduzione sessuata e asessuata. Genetica Mendeliana: le leggi di Mendel e loro applicazioni. Genetica classica: teoria cromosomica dell’ereditarietà – modelli di ereditarietà. Genetica molecolare: struttura e duplicazione del DNA; il codice genetico; la sintesi proteica. Il DNA dei procarioti. La struttura del cromosoma eucariotico. I geni e la regolazione dell'espressione genica. Genetica umana: trasmissione dei caratteri mono e polifattoriali; malattie ereditarie autosomiche e legate al cromosoma X. Le biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante e sue applicazioni. Ereditarietà e ambiente. Mutazioni. Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi genetiche dell’evoluzione. Anatomia e Fisiologia degli animali e dell’uomo. I tessuti animali. Anatomia e fisiologia dei sistemi ed apparati nell’uomo e relative interazioni. Omeostasi.La costituzione della materia: gli stati di aggregazione della materia; sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi. Leggi dei gas perfetti. La struttura dell’atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa, isotopi, struttura elettronica degli atomi dei vari elementi. Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; elementi di transizione; proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica; carattere metallico. Relazioni tra struttura elettronica, posizione nel sistema periodico e proprietà degli elementi. Il legame chimico:legame ionico, legame covalente e metallico. Energia di legame. Polarità dei legami. Elettronegatività. Legami intermolecolari. Fondamenti di chimica inorganica: nomenclatura e principali proprietà dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali. Le reazioni chimiche e la stechiometria: massa atomica e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole e sua applicazione, calcoli stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, i differenti tipi di reazioni chimica. Le soluzioni: proprietà solventi dell’acqua, solubilità, i principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni. Equilibri in soluzione acquosa. Elementi di cinetica chimica e catalisi. Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente. Bilanciamento di semplici reazioni. Acidi e basi: il concetto di acido e di base. Acidità, neutralità e basicità delle soluzioni acquose. Il pH. Idrolisi. Soluzioni tampone. Fondamenti di chimica organica: legami tra atomi dicarbonio, formule grezze e di struttura, concetto di isomeria. Idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici. Gruppi funzionali: alcoli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi. Elementi di nomenclatura.Le misure: misure dirette e indirette, grandezze fondamentali e derivate, dimensioni fisiche delle grandezze, conoscenza del sistema metrico decimale e dei Sistemi di Unità di Misura CGS, Tecnico (o Pratico) (ST) e Internazionale (SI), delle unità di misura (nomi e relazioni tra unità fondamentali e derivate), multipli e sottomultipli (nomi e valori). Cinematica: grandezze cinematiche, moti vari con particolare riguardo a moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato; moto circolare uniforme; moto armonico (per tutti i moti: definizione e relazioni tra le grandezze cinematiche connesse). Dinamica: vettori eoperazioni sui vettori. Forze, momenti delle forze rispetto a un punto. Momento di una coppia di forze. Composizione vettoriale delle forze. Definizioni di massa e peso. Accelerazione di gravità. Densità e peso specifico. Legge di gravitazione universale, 1°, 2° e 3° principio della dinamica. Lavoro, energia cinetica, energie potenziali. Principio di conservazione dell’energia. Impulso e quantità di moto. Principio di conservazione della quantità di moto. Meccanica dei fluidi: pressione e sue unità di misura (non solo nel sistema SI). Principio di Archimede. Principio di Pascal. Legge di Stevino. Termologia, termodinamica: termometria e calorimetria. Calore specifico, capacità termica. Meccanismi di propagazione del calore. Cambiamenti di stato e calori latenti. Leggi dei gas perfetti. Primo e secondo principio della termodinamica. Elettrostatica e elettrodinamica: legge di Coulomb. Campo e potenziale elettrico. Costante dielettrica. Condensatori. Condensatori in serie e in parallelo. Corrente continua. Legge di Ohm. Principi di Kirchhoff. Resistenza elettrica e resistività, resistenze elettriche in serie e in parallelo. Lavoro, Potenza, effetto Joule. Generatori. Induzione elettromagnetica e correnti alternate. Effetti delle correntielettriche (termici, chimici e magnetici).Una prova non impossibile, con lo spirito giusto e una corretta e sana preparazione tutti possonoe scegliere il proprio percorso universitario. Ecco alcuneIn una scuola elementare, frequentata da 240 alunni, sono stati attivati due corsi pomeridiani. Si sa che 191 alunni frequentano il corso di spagnolo, 171 il corso di nuoto, 29 nessuno dei due corsi.Quanti alunni frequentano entrambi i corsi?A) 151B) Non è possibile rispondereC) 40D) 20E) 142La risposta corretta è la A, 151 alunni. Si tratta di un quesito di distribuzione che si può risolvere con il metodo dello scarto: è sufficiente sommare tutti i singoli valori numerici e poi verificare quale sia lo scarto tra il totale degli alunni e il valore ottenuto. Sommiamo quindi 191+171+29=391 e poi sottraiamo 391-240=151. 151 sono i ragazzi che frequentano entrambi i corsi e che sono stati contati due volte nella somma, producendo lo “scarto” rispetto al totale degli studenti.In una popolazione campione il 25% degli intervistati mangia verdura ogni giorno, il 15% mangia pane tutti i giorni e il 10% mangia ogni giorno sia pane sia verdura. Se, scegliendo a caso un individuo, questi ha dichiarato di mangiare verdura, che probabilità c’è che mangi ogni giorno anche pane?A) 60%B) 25%C) 40%D) 20%E) 10%La risposta corretta è la C, 40%. Si tratta di un quesito di teoria della probabilità in cui è sufficiente calcolare che frazione del gruppo dei mangiatori di verdura mangia anche pane. Poiché i mangiatori di verdura sono il 25% e gli individui che mangiano sia pane sia verdura sono il 10%, ci sarà un probabilità di 10/25 di trovare un individuo che mangia sia verdura che pane. Calcoliamo dunque a che percentuale corrisponde 10/25, che è equivalente a 2/5 o al 40%.