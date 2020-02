Università, non riesco a studiare: consigli per farcela

L’ambiente in cui studi è importante!

Gestisci bene il tempo

La motivazione è fondamentale

Pianifica : poniti obiettivi impegnativi ma non impossibili. Per il prossimo semestre, fissa un numero di corsi da seguire e di esami da sostenere adeguato alle tue possibilità

: poniti obiettivi impegnativi ma non impossibili. Per il prossimo semestre, fissa un numero di corsi da seguire e di esami da sostenere adeguato alle tue possibilità Non rimandare : anche se pensi che gli esami sono lontani, è sempre meglio studiare giorno per giorno in piccole quantità, piuttosto che dover recuperare interi programmi a ridosso dell'appello.

: anche se pensi che gli esami sono lontani, è sempre meglio studiare giorno per giorno in piccole quantità, piuttosto che dover recuperare interi programmi a ridosso dell'appello. Ottimizza i tempi : fai rientrare in ogni tua giornata il giusto tempo per le lezioni, lo studio sui libri e gli appunti e il meritato riposo.

: fai rientrare in ogni tua giornata il giusto tempo per le lezioni, lo studio sui libri e gli appunti e il meritato riposo. Confrontati con gli altri: se hai perso fiducia e motivazione, può esserti utile confrontarti con compagni e professori e chiedere loro aiuto per superare i prossimi esami. Fare tutto da solo può rendere insormontabili quegli ostacoli che, con un minimo supporto, vivresti come insignificanti.

Studiare sugli appunti migliori

La sessione d’esame invernale sta finendo, ma sono molti gli studenti alle prese con gli ultimi appelli.problemi di concentrazione, stanchezza, mancanza di motivazione o semplicemente una buona dose di ansia possono rappresentare veri e propri ostacoli difficili da superare. Proprio perché conosciamo meglio delle nostre tasche il mondo degli studenti, Skuola.net|Store vi darà alcune dritte per prepararsi al meglio per laSembra una sciocchezza ma non lo è assolutamente. Ilquindi è bene sceglierlo con accuratezza. La prima cosa da fare è quella di non avere sotto mano qualsiasi cosa che possa distrarti, in primis quindi tv, smartphone, tablet e se non ti occorre anche il pc.per il tuo studio. Un consiglio quindi è quello dimagari in solitaria per evitare che il compagno di studio si trasformi in compagno di chiacchiere! Se poi decidi di studiare a casa, meglio tenere in ordine la tua stanza, ilFare lunghe sessioni di studio non è molto proficuo, è necessario quindi alternarle con dellePer gestire al meglio il tuo tempo, una tecnica che puoi utilizzare è quella del pomodoro. Ile ti aiuterà a scandire e gestire al meglio i momenti di studio e quelli di pausa. Secondo una ricerca scientifica, ilDi conseguenza è bene intervallare lo studio conAd avvisarti dei momenti di stop, il timer a forma di pomodoro usato di solito da tua madre in cucina!Come in tutte le attività, anche nello studio è importante, o meglio fondamentale,A volte, infatti, basta avere quele portare a casa un ottimo risultato. Se hai perso fiducia in te stesso perché sei stato bocciato a un esame, o ti senti insicuro, o ancora hai accumulato ritardo e non sai come recuperare, non abbatterti. Ricordati che non è mai tardi per rimettersi in carreggiata. Fai un bel respiro e datti da fare. Questi i consigli per recuperare e dare il massimo:Se davvero hai difficoltà a metterti sui libri e a trovare la giusta concentrazione, devi prestare la massima attenzione al metodo. Tutti possono riuscire, l'importante è trovare la propria modalità! Per aiutarti a ridurre i tempi di studio e a focalizzarti maggiormente sui punti fondamentali della materia, è utile avere tutto il materiale che serve sia nella fase di studio che di ripasso. Glisono preziosi per comprendere quali siano i passaggi che il professore considera importanti, e rivederli a casa in maniera più semplice e immediata rispetto al manuale.E se te ne dovessero mancare alcuni? La cosa più facile è chiederli ai compagni di corso, ma se vuoi un aiuto concreto in brevissimo tempo, non devi far altro chesu Skuola.net|Store , dove troverai pubblicati proprio gli appunti presi a lezione da altri studenti che hanno seguito le stesse lezioni, con lo stesso insegnante, nella tua stessa università. Skuola.net|Store è il primopensato per lofra gli studenti stessi che permettecon lo scopo di facilitare lo studio universitario rendendo più semplice il reperimento del materiale di approfondimento.Su questo motore di ricerca appositamente pensato per soddisfare le richieste specifiche degli studenti, sarà possibile infatti non solo cercarema affinare la ricerca specificando anche. In questo modo, il motore restituirà gli appunti che coincidono con i filtri assegnati, specificando su ciascun file presente nel database anche, in modo da rendere la ricerca più precisa ed utile possibile senza il rischio di dispersione.E se invece i tuoi appunti sono perfetti, e quindi non te ne servono altri, Skuola.net|Store ti sarà comunque utile: potrai infatti condividerli con la nostra community guadagnando per il tuo ottimo lavoro.