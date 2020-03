Università e lezioni a distanza: le figuracce da evitare

Coronavirus: come evitare le figuracce in video lezione

1. Evita nickname ridicoli!

2. Verifica la connessione internet

3. Disattiva audio

4. Segui con attenzione

5. Cura l’abbigliamento

6. Cura la location

7. Avvisa di non poter essere disturbato

In questo periodo, data l’emergenza da coronavirus, tutte le comunità scolastiche italiane sono casa e stanno sperimentando la. I docenti delle scuole di ogni grado e degli atenei italiani, si sono mobilitati, dunque, a garantire lo svolgimento delle lezioni attraverso i diversi canali che la rete offre. Ma come stanno andando ledegli universitari? Sul web, sono diventati virali molti video di figuracce fatte dagli studenti.Tali comportamenti, oltre ad essere controproducenti, sono totalmente irrispettosi nei confronti di chi sta dall’altra parte dello schermo. Ecco, dunque, dei consigli per evitare le figuracce da lezione a distanza!Successivamente alla chiusura delle scuole e degli atenei italiani, le diverse comunità scolastiche italiane si sono prontamente mobilitate per continuare a garantire lo svolgimento della didattica attraverso i tanti canali tecnologici. Tra un “prof posso andare al bagno?” e un “prof aspetti che sta per uscire il caffè”, sono tanti iemersi dai video diventati virali sui social. Ecco perché abbiamo deciso di darti qualche dritta per evitare lein video lezione e mantenere un comportamento corretto e rispettoso!Se ti capiterà di registrarti in qualche piattaforma predisposta per la didattica, ricorda di inserire il tuo nome e cognome! Evita, dunque, di utilizzare nickname poco seri perché potrebbero danneggiare la tua reputazione. Attenzione anche alla foto profilo: se dici di inserirla, cerca di inserire un primo piano o comunque una foto seria.Per non rischiare di perdere il segnale e quindi di perdere parti importanti della spiegazione, magari interrompendola per chiedere eventuali ripetizioni , assicurati di avere un segnale e una connessione stabile.Se non richiesto dal docente, disattiva l’audio del dispositivo che stai utilizzando per evitare figuracce e situazioni poco piacevoli. Ti potrebbe scappare un commento poco carino nei confronti del docente o qualcuno potrebbe entrare nella tua stanza urlando.Così come durante le lezioni frontali, segui con attenzione e non interrompere il docente mentre spiega, perché le tante voci creano solo confusione e caos.Quando si deve fare una video lezione che prevede la videocamera del dispositivo attivata, non presentarti in pigiama! Le norme di comportamento che rispetti quando vai a lezione, sono le stesse quando si ti fai vedere online!Assicurati di non trovarti in un posto disturbato e di avere uno sfondo neutro. Almeno, rassetta la tua stanza prima di esporla in mondovisione! Evita luoghi affollati come il salotto di casa e le interferenze di cani, gatti, coinquilini, fratelli, nonni, genitori o chiunque siano i tuoi compagni di quarantena. Mantieni la schiena dritta e assicurati di avere gli occhi all’altezza della webcam. Cura l’inquadratura, cercando l’esposizione migliore alla luce.Incursioni in webcam mentre si sta svolgendo la lezione è quanto di peggio si possa verificare. Avvisa i tuoi coinquilini che non ci sei per nessuno e che stai svolgendo la lezione online, prima che tu debba alzarti ogni 5 minuti per cacciare chi è entrato in camera tua senza bussare.