Test Professioni Sanitarie 2019: quanto dura il test e le domande

Test Professioni Sanitarie 2019: la durata della prova

Test Professioni Sanitarie 2019: le domande

Test Professioni Sanitarie 2019: il punteggio

Test Professioni Sanitarie 2019: tutti gli indirizzi

Il prossimosi svolgerà ilPer tutti gli aspiranti infermieri, logopedisti, ostetriche, fisioterapisti sarà un giorno molto importante: dall’esito della prova, infatti, dipenderà parte del loro futuro! Per coloro che parteciperanno al test, quindi, è fondamentalee per farlo è indispensabile avere tutte le informazioni necessarie legate alla prova d’ingresso. Ecco quindi un sintetico e utile recap sulLa durata delè diIl tempo per completare la prova, assieme al programma e agli argomenti su cui vertono le domande sono decisi dal Miur che dà delle direttive alle quali le università devono attenersi. Spetta poi agli atenei, in totale autonomia, formulare le domande, così come stilare le graduatorie. A differenza del Test di Medicina, infatti, ilLeche compongono ilindipendentemente dall’università in cui lo studente deciderà di svolgerlo, è così suddiviso:quesiti dididididiEssendo il test, a livello di contenuto, diverso per ogni ateneo non ci sarà una graduatoria nazionale bensì ci saranno delle graduatorie a livello locale. Il massimo punteggio che si può ottenere è 90 punti. Il valore di ogni singola risposta è il seguente:• 1,5 se esatta• 0 per ogni risposta non data• -0,4 per ogni risposta errataSono tanti gli indirizzi che fanno capo al corso di Laurea di, curioso di conoscerli tutti?Infermieristica,Infermieristica pediatrica, Podologia,Logopedia, Ortottica e Assistenza Oftalmologica, Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età Evolutiva, Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, Terapia Occupazionale, Educazione Professionale, Tecniche Audiometriche, Tecniche di Laboratorio Biomedico,Medica per Immagini e Radioterapia, Tecniche di Neurofisiopatologia, Tecniche Ortopediche, Tecniche Audioprotesiche, Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiaca,Dietistica, Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Assistenza Sanitaria.