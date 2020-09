Test professioni sanitarie, le domande di veterinaria e medicina 2020 per esercitarsi

Test professioni sanitarie: esercitati con il test veterinaria 2020

Test professioni sanitarie: esercitati con il test medicina 2020

Ilsi svolgerà il prossimo martedì 8 settembre alle 12:00: tantissimi sono gli studenti che si giocheranno un posto nelle facoltà italiane. Eppure questi ragazzi, rispetto ai loro colleghi di medicina e veterinaria, hanno un vantaggio. Per farsi un idea dei quesiti da affrontare (in particolare per coloro che svolgeranno il test preparato dal CINECA, negli atenei "convenzionati") potranno infatti visionare e provare a svolgere le prove di veterinaria e medicina, che si sono svolte rispettivamente il 1° e il 3 settembre scorsi.Con la prova di medicina, poi,hanno in comune la struttura: si tratta di 12 quesiti di cultura generale, 10 di logica, 18 di biologia, 12 di chimica, 8 di fisica e matematica.Di seguito trovi(LA RISPOSTA ESATTA E' SEMPRE LA A)Di seguito trovi(LA RISPOSTA ESATTA E' SEMPRE LA A)Guarda anche: