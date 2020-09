Orario e durata del Test di professioni sanitarie 2020

Test Professioni sanitarie 2020: domande, durata e punteggio

• 12 quesiti di Cultura generale

• 10 quesiti di Logica

• 18 quesiti di Biologia

• 12 quesiti di Chimica

• 8 quesiti di Fisica e Matematica



• 1,5 punti per ogni risposta esatta

• - 0,4 punti per ogni risposta errata

• 0 punti per ogni risposta non data



Test Professioni sanitarie 2020: i programmi da studiare

Test Professioni sanitarie 2020: i posti disponibili

• Infermieristica 16.013

• Ostetricia 855

• Infermieristica pediatrica 211

• Podologia 120

• Fisioterapia 2.108

• Logopedia 774

• Ortottica e assistenza oftalmologica 229

• Terapia della neuro e psicomotricità dell’età

evolutiva 340

• Tecnica della riabilitazione psichiatrica 383

• Terapia occupazionale 266

• Educazione professionale 740

• Tecniche audiometriche 80

• Tecniche di laboratorio biomedico 812

• Tecnica di radiologia per immagini e

radioterapia 805

• Tecniche di neurofisiopatologia 148

• Tecniche ortopediche 182

• Tecniche audioprotesiche 300

• Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e

perfusione cardiovascolare 191

• Igiene dentale 643

• Dietistica 360

• Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei

luoghi di lavoro 690

• Assistenza sanitaria 352



Test Professioni sanitarie 2020: cosa portare con sé e cosa lasciare a casa

• Documento di riconoscimento o passaporto in corso di validità

• Ricevuta di iscrizione al test di ingresso di Professioni sanitarie

• Ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione obbligatoria

• Autocertificazione per il Covid-19, in cui si dichiara di non essere positivi e di non avere avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti affetti dal virus

• Mascherina

• Orologio per controllare lo scadere del tempo

• Acqua e snack per ricaricare le energie durante la prova.



• Libri, fogli, appunti, dispense e qualsiasi materiale scritto

• Smartphone, tablet, smartwatch e qualsiasi dispositivo dotato di connessione internet

• Calcolatrici di qualsiasi tipo

• Webcam, auricolari e qualsiasi dispositivo dotato di applicazioni audio e/o video.



Il conto alla rovescia per il test di ingresso 2020 in Professioni sanitarie è quasi giunto al termine: alleinfatti milioni di candidati dovranno contendersi i posti disponibili per il corso di laurea di proprio interesse, tra quelli appartenenti a Professioni sanitarie.Sebbene la data e l’orario di inizio, i posti disponibili, gli argomenti di studio e la ripartizione tra domande e materie sono decisi a livello nazionale dal Ministero dell’Università e della Ricerca, si tratta dinon uguale per tutti poichéLa maggior parte degli atenei assegnano i test del Cineca o del Caspur, consorzi universitari che dispongono di un database di domande diverse ma comunque simili fra loro.Il test di ingresso 2020 in Professioni sanitarie si compone didistribuite fra le seguenti materie:, quindiAd ogni risposta viene assegnato un determinatola cui somma determinerà il posto occupato nella graduatoria del rispettivo ateneo:Ilottenibile rispondendo correttamente ad ogni domanda sarà quindi pari aGuarda anche:Mentre le domande sono scelte a livello locale dagli atenei, ida cui devono essere attinte, invece, sono nazionali e per questo sono stati specificati nei mesi scorsi dal Mur.Se hai qualche dubbio dell'ultimo momento, clicca qui per visualizzare il documento ufficiale che indica tutti gli argomenti da studiare per ciascun materia.sono decisi a livello nazionale dal Mur e vengono ripartiti, in numero diverso, fra i vari corsi di laurea che compongono le Professioni sanitarie:Per visualizzare il documento ufficiale del Mur con la, clicca qui Tra gli ultimi preparativi prima di recarsi nella sede stabilita da ciascun ateneo per svolgere il test, per non incorrere in brutte sorprese, è importante ricordare di portare i seguenti oggetti e documenti:Tra gli oggetti che invece potrebbero compromettere la prova fino a decretarne l’annullamento, qualora si venisse sorpresi a farne uso dal responsabile di aula e dagli altri supervisori della commissione, ci sono i seguenti oggetti che quindi è meglio lasciare a casa: