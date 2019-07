Test professioni sanitarie 2019: cosa studiare, domande e argomenti

Come è strutturato il test in professioni sanitarie 2019

• 12 domande di cultura generale;

• 10 domande di ragionamento logico;

• 16 domande di biologia;

• 16 domande di chimica;

• 6 domande di fisica e matematica.



• 1,5 punti per ogni risposta giusta;

• 0 punti per ogni risposta non data;

• -0,4 per ogni risposta errata.



Cosa studiare per le domande di Cultura generale e di Ragionamento logico

Cosa studiare per le domande di Biologia

• Le interazioni deboli;

• Molecole organiche negli organismi ed enzimi;

• La cellula;

• La teoria cellulare;

• La membrana cellulare;

• Ciclo cellulare e riproduzione delle cellule

• I virus.



• I processi energetici (fotosintesi, glicosi, respirazione aerobica e fermentazione);

• I cicli vitali;

• Genetica classica e molecolare;

• Le leggi di Mendel;

• La genetica umana e l’ereditarietà;

• Biotecnologie;

• Selezione naturale e mutazioni;

• Anatomia e fisiologia degli apparati dell’uomo e degli animali;

• Omeostasi.



Cosa studiare per le domande di Chimica

• Composizione della materia e i suoi stati di aggregazione: sistemi omogenei ed eterogenei, composti ed elementi;

• Le leggi dei gas perfetti;

• L’atomo;

• Sistema e proprietà periodiche degli elementi;

• I legami chimici;

• Energia e polarità dei legami;

• Chimica inorganica;

• La mole e il numero di Avogadro;

• La stechiometria;

• Le soluzioni;

• Cinetica, chimica e catalisi;

• Ossidazione e riduzione;

• Acidi e basi;

• Idrolisi;

• Gruppi funzionali.



Cosa studiare per le domande di Fisica

• Le misure: grandezze, sistemi e unità di misura;

• La Cinematica e lo studio dei moti;

• La Dinamica e i vettori;

• Massa, peso, peso specifico e densità;

• Leggi fisiche fondamentali: ad esempio la legge gravitazionale di 1°, 2° e 3°, il principio di Archimede e di Pascal.

• Lavoro, energia cinetica, energia potenziale;

• Termodinamica;

• Elettrostatica ed Elettrodinamica;

• Resistenza elettrica e resistività;

• Induzione elettromagnetica e correnti alternate.



Cosa studiare per le domande di Matematica

• Classificazione dei numeri (naturali, interi, razionali e reali) e operazioni algebriche;

• Proporzioni, percentuali, potenze;

• Radicali e logaritmi in base 10 ed e;

• Espressioni algebriche e polinomi;

• Diverse tipologie di funzioni (algebriche intere e fratte, esponenziali, logaritmiche e goniometriche;

• Geometria: poligoni, circonferenza, misure di lunghezza, altezza e volume;

• Angoli, gradi e radianti;

• Seno ,coseno e tangente di un angolo;

• Sistema cartesiano;

• Parabola, iperbole ed ellisse;

• Teorema di Pitagora ed Euclide;

• Probabilità e statistica e le rispettive rappresentazioni grafiche.



Il Miur, anche se non ha ancora chiarito il numero di posti disponibili per le prove di ammissione in professioni sanitarie per il 2019, ha comunque stabilito la data: il test di ingresso infatti si terrà l’dalle ore 11:00 e sarà rivolto a tutti coloro che vorranno iscriversi a facoltà comeI termini di iscrizione ovviamente dipendono dai singoli atenei mapoiché decise da ogni università.Per completare il test si avranno a disposizione un tempo massimo di bene la sua struttura prevede, distribuiti in:Alle risposte viene assegnato un punteggio in base a tre criteri:In base a questi calcoli, quindi,attribuibile alla prova.Per rispondere al meglio a queste domande è necessario avere conoscenza dellae completare ragionamenti attraverso la. I quesiti infatti vengono posti sotto forma o verbale o simbolica ed essendosi deve individuare la risposta corretta scartando quelle sicuramente sbagliate o comunque poco probabili.Le domande saranno articolate sulla base di testi di saggistica scientifica, di narrativa classica o contemporanea o anche su estratti da editoriali, quotidiani e riviste specialistiche.Mentre quelle dirichiameranno la, quelle che invece richiedono unsi baseranno su, anche di natura astratta.Guarda anche:Gli argomenti su cui si concentrano le domande di biologia, toccano due grandi macro-aree di questa disciplina: da una parte lae dall’altra lae laPer ciò che riguarda la, gli argomenti da studiare bene sono:Gli argomenti da conoscere per la parte die diinvece sono:sono le domande maggioritarie nella prova di ammissione dato che entrambe presentano ben 16 domande ognuna a cui rispondere.Per ciò che riguarda chimica gli argomenti sono molti e diversificati fra loro. Si parte dalle basi della materia fino ad arrivare a toccare concetti più complicati e avanzati:Le domande disono molto poche ma sapere i principali argomenti è sicuramente importante per ottenere un punteggio migliore nella graduatoria definitiva.Le domande di Fisica potrebbero riguardare i seguenti argomenti:Anche i quesiti disaranno molto pochi ma comunque importanti se non decisivi per superare la prova di ammissione.Gli argomenti di Matematica riguardano il programma svolto nella scuola superiore e comprendono sia elementi diche di