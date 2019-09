Professioni Sanitarie 2019: più posti, meno iscritti. Ma a Fisioterapia le chance rimangono poche

Più posti per tutti, soprattutto per Infermieri, Logopedisti e Ostetrici

Calabria, Sicilia e Lombardia le regioni con l'aumento di posti maggiore

Ma le aspiranti matricole restano quasi le stesse

Infermieristica cresce, Fisioterapia resta un incubo

In alcuni atenei sarà più difficile entrare

Le regioni in cui cresce il numero di iscritti al test (e quelle in cui scende)

Aumentano i posti ma, a differenza di quanto avvenuto per Medicina e Odontoiatria, questo non si traduce in una parallela crescita del numero degli iscritti ai quiz.è un’altra delle date chiave nel settembre dell’università italiana. Ci sono i, corsi di laurea da sempre tra i più ambìti del panorama accademico, specie quelli che tradizionalmente aprono quasi automaticamente le porte del mondo del lavoro. E, così come avvenuto per tutte le altre lauree a numero chiuso nazionale, mettendo a bando per l’anno accademico 2019/2020 ben(695 in più rispetto a dodici mesi fa, quando furono 24.681),Guarda anche:Un aumento,, che è tutto sommato generalizzato,. L’incremento maggiore è per il corso nettamente più frequentato:. Il Ministero, rispondendo ai tanti stimoli provenienti da Regioni e associazioni di categoria, che lamentavano la carenza di personale, ha portato a(rispetto ai 14.723 del 2018,). Crescita considerevole, tra le Professioni ‘storiche’, pure per(da 756 a 771, +2%),(da 2.029 a 2.117, +4,3%) e(da 771 a 831, +7,8%). Alla fine,: Assistente Sanitario (da 372 a 327), Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva (da 337 a 323) e Tecnico Audiometrista (da 60 a 51); in ogni caso corsi con poca diffusione territoriale e, di conseguenza, poca concorrenza.Incremento simile anche per le Regioni. La(+29%), la(+9,9%), la(+5,1%) e la(+4%)rispetto alla precedente dotazione. Merito soprattutto dellein precedenza assenti nei loro atenei. A seguire troviamo Veneto (+3,8%) ed Emilia Romagna (+3,4%).(in quest’ultima è del -9,3%) e, in misura minore, per Basilicata, Toscana e Sardegna. Per le future matricole, dunque, più buone notizie che cattive.Peccato che la risposta degli studenti non sia stata altrettanto ‘generosa’: secondo quanto riportato dalla, complessivamente – qui il focus è esclusivamente sulle università pubbliche -, addirittura, quando i candidati all’immatricolazione furono 74.909. Interrompendo il trend positivo degli anni scorsi. Certo, si tratta di un dato medio. Perché. Ci sono, infatti, corsi che vanno in controtendenza e registrano aumenti importanti nel numero di domande presentate:. Mentre a trainare in basso il dato contribuiscono in maniera determinante i corsi per, seguiti da quelli per Audioprotesisti, Assistenti sanitari e Tecnici di Neurofisiopatologia (-18%).Questi, invece, i numeri delle, quelle che storicamente hanno il tasso più alto di candidati e di iscritti:(da 21.813 aspiranti a 22.632), tra le poche a veder crescere le aspiranti matricole;. Discorso a parte perche,(da 26.516 iscritti ai test dello scorso anno agli attuali 25.459)(rispetto alla media delle 22 Professioni che è di 3,1).Con il solito distinguo: alla fine,che si cimenteranno con i questionari. Perché, restando ad esempio su, le chance di successo di restringono e si dilatano enormemente a seconda dell’università prescelta: secondo i calcoli fatti da Skuola.net, incrociando numero di posti e domande presentate,, mentre, ache supereranno i test,. Strada in salita anche per gli aspiranti: quasi dappertutto la proporzione vede(a, però, ne).Come però già detto per i posti messi a bando, anche lehanno il loro ruolo. Visto che, al contrario, sono. Nelrientrano(+4,9%),(+14,3%),(+1,9%),(+7,4%),(+7%),(+21%). Nel secondo, invece, troviamo(-35%),(-28%),(-4,3%),(-3,1%) e(–2,2%). Il motivo di un crollo del genere? Sembra essere più di natura strutturale che individuale, legata alla riduzione del numero dei corsi che ha interessato proprio le regioni con il rendimento peggiore. Stabili, infine, grandi regioni come Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Puglia e Sardegna.