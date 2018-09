Professioni Sanitarie, in 75mila ai test. Più posti e meno iscritti, ma Fisioterapia è (ancora) "impossibile"

Cambia il giorno ma il copione è più o meno lo stesso. Ogni fine estate, in occasione dei test d’ingresso per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, si assiste a una vera e propria lotteria per mettere le mani su un posto da matricola nei vari atenei. Le percentuali d’ingresso a volte sono scarse; soprattutto per alcuni tipi di carriere. Forse perché le professioni sanitarie, in questi anni di stasi del mercato del lavoro, sono state le poche a garantire occupazione. Come riporta la Conferenza Nazionale dei Corsi di laurea delle Professioni sanitarie – dell’università di Bologna - saranno circa 75mila gli studenti che il 12 settembre si sono cimentati con i questionari proposti dalle 37 università coinvolte per accedere a uno dei 23.487 posti messi a disposizione dal Miur per l’anno accademico 2018/2019.

La ‘professioni’ più ambita? Fisioterapia

Infermieristica: tanti candidati ma ottime chance d’ingresso

. Chance di successo che, rispetto a dodici mesi, aumentano lievemente visto che(nel 2017 furono 22.962, +6,7%) e contemporaneamente(un anno fa erano poco più di 80mila, -6,7%). C’è solo l’imbarazzo della scelta: 22. Ma, come sempre,e dall’incrocio tra i posti disponibili in ogni città e chi sosterrà il quiz proprio in quella sede. La forbice è davvero ampia:(quindi più candidati che posti), che si conferma il corso con più selezione all’entrata (24mila domande per appena 1882 posti).In mezzo, le altre professioni classiche.(entrerà circa 1 studente su 9); livello di(il rapporto posti/studenti è di 1 a 8)., invece, i corsi per diventare(ce la farà oltre 1 ragazzo su 5) o(1 ogni 2,5 domande). Piuttosto facile anche l’ingresso alla professione sanitaria forse più famosa:, per la quale ci sono. A conti fatti, per oltre un quarto dei profili – 5 su 22 – i test d’ingresso saranno più selettivi del test di medicina (dove entrerà 1 su 6).





Per entrare in questi atenei ci vuole un’impresa

Le prospettive occupazionali stimolano a fare il test

Le professioni sanitarie che danno più lavoro

Ma le variabili non finiscono qui. Come anticipato, l’asticella della difficoltà si sposta ancora più in alto (raramente in basso) a seconda dell’ateneo in cui ci si vorrebbe iscrivere dopo aver superato i quiz. Il caso più eclatante – evidenziato da un’analisi di Skuola.net - è sicuramente quello dell’, dove(anche quelle generalmente fattibili): perla proporzione è di, perdi, persino. Ma il vero record, l’ateneo emiliano, lo segna su. Una situazione presente in tante altre università. Conai test.Il motivo di tanto affollamento? Probabilmente, come detto, le. Secondo il XX Rapporto Almalaurea (giugno 2018), nonostante il calo degli ultimi anni le discipline dell’area sanitaria – che oltre a Medicina e Odontoiatria includono anche le professioni sanitarie – sono quelle ancora cheo sono iscritti al corso magistrale; la media di tutte le aree disciplinari si ferma al 40%. Con stipendi più alti degli altri: siamo nell’ordine dei 1200 euro al mese (sempre a dodici mesi dalla laurea) a fronte di una media di 900 euro.Anche qui, però,. Perché: Fisioterapia all’84%, Logopedia addirittura vicina alla piena occupazione (88%). Ma(89%, dato costante da almeno un decennio). Infermieristica e Ostetricia, invece, si attestano attorno alla media (72%).(rispettivamente 55% e 51%). L’ulteriore risposta al perché del maggior appeal di alcuni test d’ingresso rispetto ad altri.