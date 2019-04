Guida ai test per Facoltà ad Accesso Programmato 2019: tutte le novità

Finalmente il Ministero dell’Istruzione sta piano piano facendo luce sulle nuove modalità dei test d’ingresso che interesseranno già dal prossimo anno accademico 2019/2020 tutte le cosiddette facoltà ad accesso programmato. Per intenderci, quelle a numero chiuso nazionale. Molte le novità e le sorprese contenute nel decreto ministeriale pubblicato lo scorso 28 marzo 2019. Nonostante ciò, sono ancora molti i punti bui (soprattutto sul numero di posti disponibili), che verranno chiariti solo tramite i bandi che usciranno nei prossimi mesi. Ma intanto andiamo a vedere le novità introdotte fino ad ora.





Test d’ingresso di Medicina e Chirurgia 2019: le novità

Innanzitutto iniziamo da qualche data. Le prove inizieranno, come al solito, e avranno una durata di, duranti i quali i candidati dovranno rispondere a a risposta multipla.

La grande novità, che riguarderà tutti i test d’ingresso, è però rappresentata dal contenuto delle domande: ci sarà, infatti, un dimezzamento dei quiz di ragionamento logico (che passeranno da 20 a 10), a cui corrisponderà un aumento (di ben 10 domande) dei quesiti di cultura generale. Il 'peso' delle altre materie, invece, resterà invariato.

Così, se fino allo scorso anno avevamo una divisione in materie fatta in questo modo: 2 quesiti di cultura generale, 20 quesiti di ragionamento logico, 18 quesiti di biologia, 12 quesiti di chimica, 8 quesiti di fisica e matematica. Dal prossimo, invece, avremo un test d’ingresso alla facoltà di Medicina così composto:

12 quesiti di cultura generale;

10 di ragionamento logico;

18 di biologia;

12 di chimica;

8 di fisica e matematica.

Test d’ingresso di Veterinaria 2019: cosa cambia?

Il testo per l'ingresso alla facoltà di si svolgerà esattamente il giorno dopo rispetto al test di medicina. Anche per quanto riguarda questo test ci sarà un di alcune domande, sempre per favorire un aumento dei

Ricordiamo quindi la composizione del test dello scorso anno: 2 quesiti di cultura generale, 20 quesiti di ragionamento logico, 16 quesiti di biologia, 16 quesiti di chimica, 6 quesiti di matematica e fisica. E ora compariamola con la nuova composizione, valida dal 2019 in poi:

12 quesiti di cultura generale;

10 di ragionamento logico;

16 di biologia;

16 di chimica;

6 di fisica e matematica.

Professioni Sanitarie 2019: tutte le novità del test d’ingresso

2 quiz di cultura generale,

20 quiz di logica,

18 quiz di biologia,

12 quiz di chimica,

8 quiz di fisica e matematica.

Il test d’ingresso di Architettura 2019: data e novità

E' quindi evidente, anche qui, una netta diminuzione delle domande riguardanti il ragionamento logico per incrementare di 10 il settore di cultura generale. Mentre per quanto riguarda, si dovrà attendere ancora, almeno fino al bando del test, che presumibilmente dovrebbe uscire in estate. Anche in questo caso il test avrà inizio alle, con una durata complessiva di per divise come abbiamo visto sopra. Il calendario dei test d'ingresso prosegue, dopo Medicina e Veterinaria, con, prova fissata per l'. Questa facoltà è sempre stata eclettica per quel che concerne i test d'ingresso: infatti non segue un modello di test nazionale e uguale per tutte le Università, bensì da sottoporre ai suoi candidati. Il Ministero dell'Istruzione, però, su cui i diversi Atenei devono attenersi per formulare il loro test. Ad esempio, i quesiti di Professioni Sanitarie dovevano essere, da svolgere sempre in, alle del medesimo giorno, uguale per tutte le Università e così divisi in argomenti: Mentre per quel che riguarda quest'anno, sulla del test di Professioni Sanitarie, bisognerà quindi aspettare il bando ufficiale per ulteriori informazioni. Maggiori, informazioni, invece, per il test d'ingresso alla facoltà di Architettura: ci sarà il. Purtroppo, accanto alle date dei test d'ingresso ancora non sono stati pubblicati i ufficiali e neanche sul decreto di fine marzo è indicato nulla che possa risolvere i dubbi circa i posti disponibili per ogni facoltà. A quanto pare per venire a conoscenza di queste informazioni

Riassumendo, tutto quello che si sa finora è che:



L’ora di inizio del test: le 11.00 di mattina,

La durata del test: 100 minuti,

Il numero di domande all’interno del test: 60 quesiti.

12 quesiti di cultura generale;

10 di ragionamento logico;

16 di storia;

10 di disegno e rappresentazione;

12 di fisica e matematica.

Test ad accesso programmato 2019: punteggio e novità

1,5 punti per ogni risposta esatta

- 0,4 punti per ogni risposta errata

O punti per ogni risposta omessa

E proprio sulle domande, come abbiamo già visto per gli, ci sono novità circa la composizione. Se l'anno scorso il test di architettura era così: 2 di cultura generale, 20 di ragionamento logico, 16 di storia, 10 di disegno e rappresentazione, 12 di fisica e matematica. Da quest'anno la composizione cambia in questo modo: Invece uno degli aspetti a non dar segnali di cambiamento è quello riguardante: il candidato potrà raggiungere al massimo un punteggio pari a rispondendo correttamente all'intero questionario. Il del punteggio è il seguente: