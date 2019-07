Domande e argomenti test Scienze della formazione primaria 2019: cosa studiare

Test di ingresso in Scienze della formazione primaria 2019: data e struttura della prova

• 40 quesiti di Competenza linguistica e ragionamento logico;

• 20 quesiti di Cultura letteraria, storico-sociale e geografica;

• 20 quesiti di Cultura matematico-scientifica.



• B1: 3 punti:

• B2: 5 punti;

• C1: 7 punti;

• C2: 10 punti.





Test di ingresso in Scienze della formazione primaria 2019: gli argomenti delle domande

Competenza linguistica e ragionamento logico: le domande sono finalizzate a verificare il corretto utilizzo della lingua italiana, le capacità di comprensione del testo e a quelle logico-deduttive di completamento di un ragionamento.

Cultura letteraria, storico-sociale e geografica: le domande mirano ad accertare le conoscenze letterarie apprese durante gli studi della scuola superiore, come ad esempio la divisione dei generi e alle caratteristiche proprie di ognuno di questi e la collocazione storico-sociale degli autori più importanti e delle opere classiche.

È necessaria inoltre la conoscenza degli eventi storici salienti, e quindi della cronologia in cui questi si sono susseguiti attraverso le tappe principali che hanno scandito la storia ed anche dei più importanti fenomeni politico-culturali dell’epoca moderna e contemporanea; fondamentale infine è anche la distinzione tra le diverse organizzazioni politiche e sociali italiane ed europee.

Per ciò che riguarda la parte attinente alla geografia, le domande vertono sui fondamenti di base di geografia astronomica, fisica, ed infine geografia umana, sociale ed economica.

Cultura matematico-scientifica: le domande in questo caso fanno riferimento a tre settori scientifici ben precisi:

Matematica ed informatica: calcolo algebrico e aritmetico, geometria euclidea, insiemi numerici, analisi, calcolo delle probabilità, presentazione dell’informazione;

Scienze della terra e della vita: ambiente, ecosistema, atmosfera, organismi viventi, evoluzione biologica;

Scienze della materia: elementi, legami, sostanze e reazioni chimiche, magnetismo, elettricità, dinamica, termodinamica, ottica.

Test di ingresso in Scienze della formazione primaria 2019: le graduatorie

• Prevalgono i punti ottenuti rispettivamente in competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica e infine in cultura scientifico-matematica;

• In caso di ulteriore parità prevale il candidato con il voto più alto sul diploma di maturità;

• In caso di ulteriore parità prevale il candidato più giovane.



