Posti Disponibili Scienze Formazione Primaria 2019: tutte le sedi e università

Posti disponibili test scienze della formazione primaria: tutti gli atenei

Posti scienze formazione primaria Università degli Studi di Torino: 350

Posti scienze formazione primaria Università della Valle d’Aosta: 25

Posti scienze formazione primaria Università Cattolica: 447

Posti scienze formazione primaria Università Milano “Bicocca”: 413

Posti scienze formazione primaria Università degli studi di Bergamo: 160 + 20 (integrazione giugno 2019)

Libera Posti scienze formazione primaria Università di Bolzano: 275

Posti scienze formazione primaria Università degli Studi di Padova: 200 + 50 (integrazione giugno 2019)

Posti scienze formazione primaria Università degli Studi di Udine: 150 + 10 (integrazione giugno 2019)

Posti scienze formazione primaria Università degli Studi di Genova: 100

Posti scienze formazione primaria Università degli Studi di Bologna: 290

Posti scienze formazione primaria Università degli Studi di Modena e R. Emilia: 150

Posti scienze formazione primaria Università degli Studi di Firenze: 285 + 20 (integrazione giugno 2019)

Posti scienze formazione primaria Università degli Studi di Pisa: 53 + 10 (integrazione giugno 2019)

Posti scienze formazione primaria Università degli studi di Perugia: 140

Posti scienze formazione primaria Università degli Studi di Macerata: 235

Posti scienze formazione primaria Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”: 230

Posti scienze formazione primaria Università degli studi di Roma “Sapienza”: 85

Posti scienze formazione primaria Università degli studi di Roma Tre: 300

Posti scienze formazione primaria Università LUMSA: 183 + 30 (integrazione giugno 2019)

Posti scienze formazione primaria Università degli Studi Europea di Roma: 120 + 40 (integrazione giugno 2019)

Posti scienze formazione primaria Università degli Studi de L’Aquila: 250

Posti scienze formazione primaria Università degli Studi del Molise: 135 + 20 (integrazione giugno 2019)

Posti scienze formazione primaria Università Suor Orsola Benincasa: 423 + 10 (integrazione giugno 2019)

Posti scienze formazione primaria Università degli Studi di Salerno: 260 + 20 (integrazione giugno 2019)

Posti scienze formazione primaria Università degli Studi di Bari: 177

Posti scienze formazione primaria Università del Salento: 78

Posti scienze formazione primaria Università degli Studi della Basilicata: 150 + 10 (integrazione giugno 2019)

Posti scienze formazione primaria Università della Calabria: 220

Posti scienze formazione primaria Università Mediterranea Reggio Calabria: 137 + 20 (integrazione giugno 2019)

Posti scienze formazione primaria Università degli Studi di Palermo: 309

Posti scienze formazione primaria Università degli Studi di Enna “Korè”: 263

Posti scienze formazione primaria Università degli Studi di Cagliari: 96 + 10 (integrazione giugno 2019)

Posti scienze formazione primaria Università degli Studi di Verona: 100

Test scienze formazione primaria 2019

40 domande su competenza linguistica e ragionamento logico;

20 domande su cultura letteraria, storico sociale e geografica;

20 domande su cultura matematica-scientifica.

B1: punti 3

B2: punti 5

C1: punti 7

C2: punti 10

Superato il, per l’accesso al Corso di laurea magistrale saranno 6.789, più un'integrazione di altri 270 decisa dal Miur lo scorso giugno, i. A questi vanno aggiunti altri 160 per i residenti all'estero, distribuiti sulle varie università italiane.Ildel 13 settembre 2019 inizia alle ore 11:00 in tutte le sedi ed è composto da 80 quesiti a risposta multipla, da svolgere in un tempo massimo di 150 minuti.Le domande sono così suddivise:Quest'anno c'è un'importante novità: i laureati in scienze dell'educazione e della formazione in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 378 del 9 maggio 2018, sono ammessi previo superamento del test al terzo anno del corso di laurea magistrale in scienze della formazione primaria.Per ogni risposta esatta sarà assegnato un punto, 0 per quelle sbagliate o lasciate in bianco. Al punteggio ottenuto nel test si aggiungono i punti per chi è in possesso di una Certificazione di competenza linguistica di lingua inglese di almeno Livello B1. Ecco i punteggi assegnati per ogni livello: