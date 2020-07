Posti Disponibili Scienze Formazione Primaria 2020: tutte le sedi e università

Posti disponibili test scienze della formazione primaria 2020: tutti gli atenei

Università: BARI

BARI: 177

Università: BASILICATA

MATERA: 150

Università: BERGAMO

BERGAMO: 160

Università: BOLOGNA

BOLOGNA: 290

Università: CAGLIARI

CAGLIARI: 96

Università: Cattolica del Sacro Cuore

MILANO: 198

BRESCIA: 249

Università: della CALABRIA

RENDE: 220

Università: EUROPEA di ROMA

ROMA: 120

Università: FIRENZE

FIRENZE: 285

Università: GENOVA

GENOVA: 100

Università: L'AQUILA

L'AQUILA: 250

Università: Libera Univ.

ROMA: 183

Università: Libera Università di BOLZANO

BRESSANONE: 275

Università: MACERATA

MACERATA: 235

Università: Mediterranea di REGGIO CALABRIA

REGGIO CALABRIA: 137

Università: MILANO-BICOCCA

MILANO: 413

Università: MODENA e REGGIO EMILIA

REGGIO EMILIA: 150

Università: MOLISE

CAMPOBASSO: 135

Università: PADOVA

PADOVA: 200

Università: PALERMO

PALERMO: 309

Università: PERUGIA

PERUGIA: 140

Università: PISA

PISA: 53

Università: ROMA "La Sapienza"

ROMA 85

Università: ROMA TRE

ROMA: 300

Università: SALENTO

LECCE: 78

Università: SALERNO

FISCIANO: 260

Università: Suor Orsola Benincasa - NAPOLI

NAPOLI: 423

Università: TORINO

COLLEGNO: 200

SAVIGLIANO: 150

Università: UDINE

UDINE: 150

Università: UKE - Università Kore di ENNA

ENNA: 263

Università: Urbino Carlo Bo

URBINO: 230

Università: VALLE D'AOSTA

AOSTA: 25

Università: VERONA

VERONA: 100

Test scienze formazione primaria 2020

40 domande su competenza linguistica e ragionamento logico;

20 domande su cultura letteraria, storico sociale e geografica;

20 domande su cultura matematica-scientifica.

B1: punti 3

B2: punti 5

C1: punti 7

C2: punti 10

Il test del 16 settembre 2020 inizia in tutte le sedi ed è composto da 80 quesiti a risposta multipla, da svolgere in un tempo massimo di 150 minuti. Le domande sono così suddivise:

Per ogni risposta esatta sarà assegnato un punto, 0 per quelle sbagliate o lasciate in bianco. Al punteggio ottenuto nel test si aggiungono i punti per chi è in possesso di una Certificazione di competenza linguistica di lingua inglese di almeno Livello B1. Ecco i punteggi assegnati per ogni livello: