Test di Medicina, 1 su 2 dei diplomati al liceo biomedico lo supera

Medicina già alle superiori: i risultati del progetto della FNOMCeO

Liceo biomedico: dalla sperimentazione al desiderio di istituzionalizzare il percorso

Il dato più eclatante? Il 52% degli studenti che hanno partecipato al test sono entrati a Medicina. Dati i sorprendenti risultati, il prossimo passo da compiere per il Segretario generale della Federazione degli Ordini dei Medici, è quello di proporre l'istituzione di un Liceo ad indirizzo biomedico che "consentirebbe, in maniera normata, di garantire le vocazioni attraverso un percorso di qualità".

"Il 52% degli studenti che hanno partecipato al test sono entrati a Medicina". È questo il dato più eclatante scaturito dall'analisi svolta sui risultati degli studenti che hanno partecipato al progetto sperimentale nato nel 2017 grazie a un protocollo d'intesa tra il MIUR e la FNOMCeO. L'obiettivo del progetto era proprio quello di avvicinare gli studenti ai concetti legati al mondo della medicina già durante il triennio delle superiori e garantire loro le giuste conoscenze per superare poi il test d'ingresso. Ma passiamo ai dati: il report emanato conferma che degli studenti che hanno intrapreso il percorso, la maggioranza ha abbandonato soprattutto durante il primo anno dopo aver acquisito la consapevolezza della difficoltà. Degli 863 studenti rimasti, il 52% è entrato a Medicina, con punte del 90-100% in alcuni istituti. Come anticipato, per il Segretario generale della Federazione degli Ordini dei Medici, "i dati parlano chiaro e sono i testimoni del successo di questo progetto" ed è arrivato il momento di chiedere l'istituzione di "un Liceo ad indirizzo biomedico, che consentirebbe, in maniera normata, di garantire le vocazioni attraverso un percorso di qualità".

Nato da un'idea della presidenza dell'Ordine di Reggio Calabria, il progetto è stato ben accolto dall'Ordine territoriale arrivando a coinvolgere 103 ordini, 160 licei, 20mila studenti e oltre 2500 medici. Articolata in tre anni, l'attività extracurricolare ha accompagnato gli studenti verso le facoltà di Medicina, dando loro modo di auto-valutare le proprie attitudini attraverso insegnamenti aggiuntivi, tra lezioni frontali, tenute dai docenti di biologia, lezioni pratiche, con i medici delegati dall'Ordine, e visite sul campo, ad ambulatori, ospedali, laboratori di ricerca, studi specialistici. Per la FNOMCeO, infatti, "se le competenze si acquisiscono sui libri, poi la professione non si pratica sui libri – e tantomeno sul web - ma sulle persone, con la loro storia, la loro sensibilità, il loro vissuto, la loro famiglia". La proposta dell'istituzionalizzazione del Liceo biomedico sarebbe inoltre una risposta concreta a chi propone l'abolizione del numero chiuso perché permette agli studenti di capire, prima dell'accesso all'Università, se sono realmente portati e motivati per intraprendere questa strada. Senza perdere tempo in una facoltà che sarà poi abbandonata, rischiando oltretutto di abbassare, per l'eccessivo affollamento del primo biennio, anche la qualità dell'offerta formativa.