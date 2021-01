Test Medicina 2021, online il bando dell'Università Cattolica: come funziona l'ammissione

Iscrizione Test Medicina 2021 Cattolica: il bando

Test Medicina 2021 Università Cattolica: quando e dove

Oggi vediamo insieme, in maniera sintetica, tutte lecon il rimando - per sapere di più su tutte le questioni - al bando di concorso per l’ammissione. Partiamo dalle basi: per l’anno accademico 2021/2022 l’Università Cattolica del Sacro Cuore mette a disposizioneI corsi di laurea magistrale a ciclo unico appartengono alla. Tra i corsi che abbiamo indicato viene data la possibilità di concorrere per un solo corso di laurea. Vediamo ora date e orario della prova di ammissione più tutte le info necessarie per iscriversi al test di ingresso.La partecipazione al test di ingresso è soggetta all’. La candidatura deve avvenire tramite la procedura di iscrizione online dopo essersi https://roma.unicatt.it/. Una volta effettuati tutti i passaggi, chiariti nell’articolo 2 del bando di concorso e resi noti anche attraverso una mail che indica le procedure, occorre provvedere alche viene generato alla fine della procedura di iscrizione. Dal menù a tendina in alto a destra è possibile selezionare Pagamenti e cliccare alla voce Fattura. Il pagamento del bollettino - effettuabile presso qualsiasi Istituto di credito (anche on-line qualora il proprio Istituto lo consenta) o con carta di credito - è essenziale per il perfezionamento della procedura di iscrizione al test di ammissione e non è rimborsabile.Le prove di ammissione si terrannoin modalità multisessione presso l’Ente. Per conoscere l’orario e la dislocazione di ogni candidato nei vari padiglioni occorre attendere le convocazioni, che verranno pubblicate il 1° aprile sul portale istituzionale. L’assegnazione avverrà in base all’ordine alfabetico e a riempimento di ciascuna sessione. Esiste la possibilità che, per via del, queste modalità di somministrazione del test cambino; qualora avvenisse ne verrà data pronta comunicazione a tutti gli iscritti alla prova tramite avvisi pubblici sul sito dell’università. Esiste la possibilità di accedere a un simulatore di prove di ingresso non appena saranno trascorsi cinque giorni lavorativi dal pagamento del bollettino MAV. Accedendo al proprio profilo ogni candidato potrà, alla voce Lista concorsi a cui si è iscritti, accedere alla pagina Riepilogo iscrizione concorso dove troverà ilin basso a sinistra.