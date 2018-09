Test Medicina 2018 al via, ma passerà solo 1 su 6

Via alle prove di ammissione di Medicina 2018. Quest'anno aumenta il numero degli iscritti, ma non la possibilità di superare il test di Medicina 2018 per gli aspiranti camici bianchi. Il Miur ha reso noto che, ad aver perfezionato l'iscrizione sul portale Universitaly, sono stati quasi 67mila candidati al test di Medicina e Odontoiatria. Aumentano quindi gli iscritti alla prova, ma anche il numero di posti disponibili è in rialzo.

Test Medicina 2018, probabilità di passare

Test Medicina 2018: punteggio minimo

E allora,. Infatti, in totale, i posti disponibili a Medicina e Odontoiatria per il 2018 sono 10.875 (9.779 per Medicina e 1096 per Odontoiatria), ma attenzione, in questo numero sono compresi quelli per le università private e per i corsi in lingua inglese. Insomma,. Al test di Medicina 2017, l'ultimo candidato che ce l'ha fatta a passare ha ottenuto un punteggio di 59,7 punti circa alla prova (alla prima pubblicazione della graduatoria). Questo per incoraggiarti e dirti che, comunque, ce la puoi fare anche senza ottenere iIn ogni caso tieni pure presente che a oggi i posti disponibili a Medicina sono più di quelli dello scorso anno, quindi devi cercare di superare di un po' i 60 punti che appena un anno fa sono stati sufficienti per. E se anche non ottieni subito un posto, non disperare: i successivi scorrimenti possono riservare molte sorprese.

