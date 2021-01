Test Medicina 2021 Humanitas: date, guida alla prova di ammissione ed esempi

Iscrizione test Medicina 2021 Humanitas

: dopo aver effettuato il login cliccare sull’area Segreteria nel menù a sinistra e selezionare Test di ammissione. Procedere con l’inserimento dei vari dati richiesti fino alla seconda fase della registrazione; perfezionamento e pagamento: perché la domanda sia completa occorre completare la seconda fase della registrazione sul portale Selexi; l’accesso viene comunicato tramite mail e qui occorrerà inserire il paese di residenza così da scegliere il turno d’esame.

Test Medicina 2021 Humanitas: svolgimento

installare Proctor Exam Google Chrome plug-in, che serve per garantire un’adeguata sorveglianza durante l’esame;

controllare il sistema tramite una procedura che permette di capire se video, audio e connessione internet sono sufficienti per accedere all’esame

Vista l’attuale emergenza epidemiologica ilsi svolgerà da casa in modalità. Il test, secondo le regole di Humanitas, si può quindi svolgere da remoto presso il domicilio o un altro luogo liberamente scelto dal candidato. Le date dei test Medicina 2021 Humanitas sonoVediamo adesso, dopo le date, la procedura per l’iscrizione test Medicina Humanitas e qualche esempio di svolgimento della prova.Lee si chiudono il 3 febbraio 2021. Nonostante la modalità home-based prevista per via del Covid né data né orari subiscono variazioni rispetto a quanto affermato nel bando di concorso. Per iscriversi al test occorre utilizzaree seguire la procedura online come segue:Il costo di iscrizione al test è pari ae il pagamento deve essere effettuato. La tassa di iscrizione al test non è rimborsabile. Una volta effettuata tutta la proceduta ogni candidato riceverà unaViste le modalità di svolgimento dettata dal, tutti i candidati devono:Entrambi i passaggi vanno completatiIl test Medicina Humanitas è interamente ine prevede la risoluzione didi risposta delle quali una sola è corretta. Ognuno dei turni prevede prove di eguale difficoltà con(10 di Procedural Thinking, 10 di Mathematical Thinking e 10 di Visual Thinking) e. Per rispondere alle 60 domande ogni candidato ha a disposizione 120 minuti.Di seguito un paio di esempi di entrambe le sezioni del test.