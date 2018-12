Test Medicina 2018, le possibili irregolarità a cui fare attenzione

Il test di Medicina si avvicina. In 67.005 hanno presentato domanda per sostenere la prova e si contenderanno i posti a disposizione. A conti fatti, meno di un candidato su 6 riuscirà a iscriversi a Medicina. Come molti sanno, una piccolissima irregolarità può far rischiare il posto in facoltà e, allo stesso tempo, se qualcosa va come non dovrebbe, è possibile far valere i propri diritti e provare la via del ricorso. Ma a cosa è necessario fare particolarmente attenzione? Ecco alcuni consigli di Consulcesi.

Le cose a cui fare attenzione durante il test di Medicina

Le irregolarità più frequenti

Come tutelarsi

Occhio soprattutto a scheda anagrafica e modulo delle risposte. Se la mancata sottoscrizione della prima, già negli scorsi anni, ha provocato l’annullamento delle prove e una valanga di ricorsi, è bene prestare attenzione anche al foglio delle risposte: se risultasse scarabocchiato o segnato in qualche modo, il test potrebbe essere invalidato.Utilizzo di smartphone, tempi di consegna non rispettati, violazione dell’anonimato dei concorrenti e dell’obbligo alla segretezza circa il contenuto delle domande. Sono soltanto alcune delle violazioni più frequenti riscontrate in sede d’ esame - spiega Consulcesi - e in passato già oggetto di numerose controversie giudiziarie.Ma cosa fare se ci si ritrova in presenza di irregolarità tali da pregiudicare l’esito del test d’ammissione? Non pochi seguono le vie legali, affidandosi a realtà che offrono informazioni su come tutelarsi riguardo a possibili scorrettezze riscontrate in sede d’esame. Una di queste è proprio Consulcesi che, per far sentire la voce degli studenti contrari al numero chiuso per le facoltà medico-sanitarie, ha lanciato una campagna social attraverso l’hashtag #IoMerito e uno sportello al quale rivolgersi per le segnalazioni.